Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a affirmé, jeudi depuis Oran, que le Gouvernement encourageait et soutenait l'investissement dans la réalisation des grandes surfaces commerciales. Inaugurant le centre commercial (AZ) à la cité Fellaoucene dans la ville d'Oran, Tayeb Zitouni a indiqué que " le Gouvernement encourageait l'investissement national et étranger en matière de réalisation des grandes surfaces commerciales, dont le nouvelle surface (AZ) inaugurée jeudi dans la ville d'Oran, étant un important moyen de promouvoir la pratique commerciale et d'améliorer les prestations fournies par les opérateurs commerciaux au profit des citoyens".

Selon le même responsable, "les grandes surfaces commerciales, dont l'augmentation du nombre est requise dans différentes parties du pays, aident à fournir des produits de qualité à des prix raisonnables pour les consommateurs, étant donné que ces surfaces traitent directement avec les producteurs et évitent le nombre exagéré d'intermédiaires qui interviennent souvent entre le producteur et le consommateur en acquérant les produits à des prix bas pour les proposer, par la suite aux consommateurs, à des prix élevés".

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a en outre indiqué qu'"un nombre d'investisseurs étrangers de pays européens, du Royaume d'Arabie Saoudite et du Qatar ont affiché leur volonté d'investir dans le domaine commercial en Algérie, notamment dans la réalisation des grandes surfaces commerciales".

"Ces investisseurs jouissent d'une expertise et d'une grande expérience dans leur réalisation et leur gestion et peuvent transférer leurs expériences réussies en Algérie", a-t-il estimé. Tayeb Zitouni a, par ailleurs, affirmé que "l'Etat sera intransigeant avec ceux qui manipulent les prix des viandes importées", rappelant que "l'Etat a proposé d'importantes incitations fiscales au profit des importateurs, en vue d'assurer l'arrivée de cette denrée essentielle aux citoyens à des prix raisonnables et fixés".