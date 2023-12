La secrétaire générale au ministère de l’Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Nassima Arhab a présidé, samedi à Oran, le lancement de sessions de formation des directeurs et formateurs des centres de développement de l’entrepreneuriat des universités de la région Ouest du pays. Ces formations font partie de la stratégie et de la nouvelle vision de l’Etat en matière de soutien aux micro-entreprises et aux startups portant sur l’orientation d’une approche sociale vers une autre économique

définissant le nouveau réseau d’évaluation des projets avant leur financement, a indiqué, à l’APS, Mme Arhab en marge de l’ouverture de cette session de formation abritée par l’université d’Oran 1 "Ahmed Benbella". Les centres de développement de l’entrepreneuriat permettent aux porteurs de projets d’acquérir une formation fondamentale dans le domaine de l’entrepreneuriat et constituent une opportunité d’avoir un financement, de faire réussir leurs entreprises et les pérenniser et de bénéficierd’accompagnement, a-t-elle souligné.

Un guide spécial a été élaboré pour la formation des formateurs avec le concours du Bureau international du travail qui sera le cadre de base et la locomotive de cette formation, a-t-elle encore fait savoir, déclarant "nous avons uniformisé les contenus de la formation destinée aux futurs entrepreneurs dans ce guide" dans les établissements universitaires. "Les diplômés universitaires porteurs de projets de création d’entreprises seront formés, ainsi que les étudiants-entrepreneurs dans leur cursus universitaire sur des bases différentes de celles qu’avant, dans le but de promouvoir davantage l’entrepreneuriat en milieu universitaire", a ajouté Mme Arhab.

A ce propos, elle a indiqué que les formateurs au niveau des centres de développement de l'entreprenariats dans les établissements universitaires seront également accompagnés de deux formateurs de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), en plus des mentors du secteur économique, que sont des entrepreneurs ayant réussi dans leurs activités et pouvant fournir divers conseils aux étudiants et ceux

qui souhaitent se lancer dans le domaine de l’entrepreneuriat pour leur apprendre à économiser le temps, l’efforts et l’argent et par conséquent réussir leurs projets. Pour sa part, le président de la Conférence régionale des universités de l’Ouest, Ahmed Chaalal a affirmé que de telles formations contribueront à motiver les étudiants et même les diplômés universitaires à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, saluant l'étroite coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises dans le domaine de la création d'entreprises émergentes,de micro-entreprises et de projets innovants. "Un grande dynamique caractérise la coopération entre ces deux secteurs dont les résultats commencent à paraître", a-t-il souligné.

Cette session de formation de cinq jours, organisée par le ministère de l'Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, s'articule autour du guide spécial de formation des formateurs. De ssessions similaires seront organisées pour les universités du Centre et de l'Est.