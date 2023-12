Les travaux du Forum national de la société civile se sont poursuivis, samedi après-midi au Palais des Nations (Alger),

par des ateliers consacrés à l'examen de thèmes relatifs à la numérisation, au développement et à l'environnement.

Lors du 1er atelier du Forum "Dialogue, citoyenneté et développement", consacré à "La participation de la société civile au développement

socioéconomique local", les intervenants ont souligné l'importance pour la société civile d'accompagner les efforts de l'Etat en faveur du bien-être

social du citoyen et du développement de l'économie nationale, notamment au niveau local. Les participants au 2e atelier, consacré à "La responsabilité sociale des

entreprises, l'économie solidaire et sociale et l'environnement", ont exhorté les chefs d'entreprise à accompagner les acteurs de la société

civile, en vue de concrétiser les différents programmes d'utilité publique, préconisant l'intensification des programmes de formation de la société

civile en matière de protection de l'environnement et d'encouragement de la

transition vers l'économie verte. Les participants au 3e atelier sur "La société civile et la numérisation"

ont passé en revue les points positifs de la transition numérique dans l'éradication de la bureaucratie et la consécration du principe d'égalité

des chances, saluant l'attachement du président de la République à la généralisation du processus de numérisation de tous les secteurs.

Dans son allocution lors du Forum, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, a appelé à "la création d'une

commission spécialisée qui se chargera d'examiner les moyens de promotion des métiers répondant aux besoins du marché de l'emploi", exhortant les acteurs de la société civile à "encourager les jeunes à adhérer en masse aux programmes de la formation et de l'enseignement professionnels".

M. Benbraham appelle les acteurs de la société civile à renforcer la pratique de la démocratie participative

Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Nourredine Benbraham, a appelé, samedi à Alger, les acteurs de la société civile à œuvrer au "renforcement de la pratique de la

démocratie participative dans le prolongement du processus d'édification d'une Algérie forte".

Dans une allocution lors des travaux du Forum national de la société civile "Dialogue, citoyenneté et développement" au Palais des nations (Club des Pins), M. Benbraham a précisé que les acteurs de la société civile

étaient "appelés à renforcer la pratique de la démocratie participative, dans le prolongement du processus d'édification d'une Algérie forte". Après avoir souligné "la volonté forte du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans la lutte contre la corruption et en faveur de laconcrétisation de la transformation numérique", le responsable a insisté

sur "la nécessité pour la société civile d'adhérer à cette démarche pour atteindre des objectifs nobles". Affirmant que le président de la République avait "intégré la société civile dans

ses engagements politiques, éthiques et institutionnels", M. Benbraham a soutenu que "les importantes réformes engagées par le président de la République ont fait de l'ONSC et du Conseil supérieur de la Jeunesse un outil pour une citoyenneté active visant à préserver un environnement sûr et inclusif pour tous les Algériens".