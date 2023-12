L'Olympique lyonnais (Ligue 1 française) à la recherche d’un ailier capable de percuter, serait entré en contact avec les représentants de l'international algérien Saïd Benrahma qui évolue à West Ham, mais joue peu avec les Hammers, rapporte la presse locale. Ayant déjà fait affaire lors du départ de Lucas Paqueta à l'été 2022, les deux clubs pourraient bien discuter de nouveau, mais dans le sens Londres - Lyon.

A la recherche d’un ailier, l’OL aura passé la vitesse supérieure sur le dossier Saïd Benrahma, selon le journal l'Equipe. Des contacts auraient déjà été noués avec le représentant du joueur qui n'est autre que l'agent Pini Zahavi.

En manque de temps de jeu chez les Hammers avec une moyenne de 44 minutes en onze matchs de Premier League, Benrahma n’aurait pas fermé la porte à l’OL, croit savoir la même source.

L'ailier algérien possède une solide expérience (28 ans) avec plus de 152 matchs avec le club anglais en trois saisons. Bien que retenu dans la liste élargie de l’Algérie pour la CAN, Saïd Benrahma ne devrait pas être retenu avec les Verts pour le rendez-vous africain prévu du 13 janvier a u 11 février prochain en Côte d'Ivoire. Reste à savoir si cela se fera sous la forme d’un prêt ou d’un transfert alors que le club français doit faire attention à sa masse salariale, souligne le journal sportif. Pour rappel, Benrahma n'avait pas été retenu par le sélectionneur national Djamel Belmadi pour les deux premiers matchs des Verts en qualifications de Mondial 2026 contre respectivement la Somalie (3-1) et le Mozambique (2-0) disputés en novembre dernier.