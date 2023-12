Cinq arbitres algériens, dont deux directeurs de jeu, ont été retenus par la Confédération africaine de football (CAF), pour officier à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février), a indiqué la Fédération algérienne (FAF) vendredi .

"En prévision de la phase finale de la CAN-2023, la CAF) a retenu 42 arbitres, dont 26 arbitres directeurs, 30 arbitres assistants et 12 arbitres pour la VAR. Parmi ce contingent, ils seront cinq représentants de l’arbitrage algérien qui feront le voyage de la Côte d’Ivoire", a expliqué la FAF sur son site officiel. Il s'agit des directeurs de jeu: Mustapha Ghorbal et Youcef Gamouh, des deux assistants, Mokrane Gourari, et Abbés Akram Zerhouni, ainsi que Lahlou Benbraham comme arbitre de la VAR (Assistant vidéo à l'arbitrage), précise la même source. "L'arrivée des arbitres est prévue le 6 janvier 2024 au plus tard, comme il est prévu d'organiser un stage de mise à niveau pour ces derniers en prélude à la compétition à partir du 7 janvier 2024, où ils effectueront des tests physiques, théoriques et des séances pratiques durant la période du stage", souligne la FAF.

"La FAF, à travers son président Walid Sadi, les membres du bureau fédéral et la Commission fédérale de l’arbitrage (CFA), souhaite un tournoi réussi à nos arbitres qui sauront se distinguer et honorer l’arbitrage algérien", conclut le communiqué de l'instance.

Lors de la précédente édition disputée au Cameroun en 2022, l'Algérie était également représentée par cinq arbitres : Mustapha Ghorbal (arbitre directeur), Mokrane Gourari (assistant), Abdelhak Etchiali (assistant), Lahlou Benbraham (arbitre VAR), et Mehdi Abid Charef (arbitre VAR).

La CAF dévoile la liste des arbitres retenus

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement annoncé la liste des officiels de match qui officieront lors de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.

La liste comprend 68 arbitres expérimentés dont cinq algériens, venant de tout le continent qui ont officié dans des compétitions internationales organisées par la CAF.

Dans cette liste se trouvent 26 arbitres centraux, 30 arbitres assistants et 12 arbitres VAR qui superviseront la compétition qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Tous les arbitres sélectionnés sont attendus en Côte d'Ivoire le 5 janvier 2024 pour un stage qui comprendra des tests physiques et théoriques.

Arbitres directeurs (26): Mustapha Ghorbal (Algérie), Gamouh Youcef (Algérie),Louis Djindo Houngnandande(Benin), Pacifique Ndabihawenimana (Burundi), Mahamat Alhadji Allaou (Tchad), Kalilou Ibrahim Traoré (Côte d'Ivoire), Jean-Jacques Ndala Ngambo (RD Congo), Amin Mohamed Amin Omar (Egypte), Mohamed Maarouf (Egypte) , Mohamed Adel Elsaid Hossien (Egypte), Bamlak Tessema Weyesa (Ethiopie), Atcho Pierre (Gabon), Mebiame Patrice Tanguy (Ga bon), Peter Waweru Kamaku (Kenya), Mutaz Ibrahim(Libye), Boubou Traore (Mali), Dahane Beida (Mauritanie), Abdel Aziz Bouh (Mauritanie), Samir Guezzaz (Maroc), Jalal Jayed (Maroc), Bouchra Karboubi (Maroc), Samuel Uwikunda (Rwanda), Issa Sy (Sénégal), Omar Abdulkadir Artan(Somalie), Tom Abongile (Afrique du Sud), Mahmoud Ali Mahmood (Soudan),

Arbitres assistants (30): Abbes Akram Zerhouni (Algérie), Mokrane Gourari (Algérie), Jerson Emiliano Dos Santos(Angola), Lopes Ivanildo Oliveira (Angola), Ayimavo Ulrich Eric (Benin), Tiama Seydou (Burkina Faso), Elvis Guy Nguengoue Noupue (Cameroun), Carine Atezanbong (Cameroun), Steven Danek Moyo Moutsassi (Congo), Ngoh Adou Hermann(Côte d'Ivoire), Nouho Ouattara(Côte d'Ivoire), Liban Abdoulrazack (Djibouti),Ahmed Hossameldin Taha Ibrahim (Egypte), Mahmoud Ahmed Kamedl Abouregal (Egypte), Ditsoga Boris Marlene (Gabon), Gilbert Cheriyot (Kenya), Yiembe Stephen (Kenya), Souru Phatsoane (Lesotho), Amsaaed Attia M Essa (Libye), Dimbiniaina Andriatianarivelo (Madagascar), Modibo Samake (Mali), Azgaou Lahsen (Maroc), Mostafa Akarkad (Maroc), Arsenio Chadreque Maringule (Mozambique), Dos Reis Monte Negro Abelmiro (Sao Tome & P), Djibril Camara (Sénégal), Nouha Bangoura(Sénégal), Ahonto Jonathan Koffi (Togo), Hassani Khalil (Tunisie), Diana Chicotesha (Za mbie)

- Arbitres de l'assistance vidéo (12): Lahlou Benbraham (Algérie), Mahmoud Ashor (Egypte), Mahmoud Zakaria Elbana (Egypte), Laryea Daniel Nii Ayii (Ghana), Heerallal Ahmed (Maurice), Maria Pakuita Cinquela Rivet (Maurice), Zakaria Brinzi (Maroc) Jiyed Redouane (Maroc), Mukansanga Salima (Rwanda) Akhona Zennith Makalima (Afrique du Sud ), Ibrahim Abdellah Mohamed (Soudan), Guirat Haythem (Tunisie).