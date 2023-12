Le constructeur automobile chinois BYD, premier fabricant mondial sur le créneau de l'électrique, va construire une usine de fabrication de voitures particulières en Hongrie, a-t-il annoncé vendredi.

"BYD s'apprête à construire sa première usine de voitures particulières à Szeged, en Hongrie, marquant une étape significative vers la mobilité verte en Europe", a déclaré BYD Europe sur son compte du réseau social X (ex-Twitter).

BYD est déjà présent en Hongrie avec notamment une usine de bus électriques.

Avec la nouvelle usine automobile, le groupe "espère accélérer l'entrée des véhicules de tourisme à énergie nouvelle sur le marché européen, approfondir davantage sa présence mondiale et promouvoir activement la transformation verte des infrastructures énergétiques mondiales", a-t-il indiqué.

BYD ("Build Your Dreams", construisez vos rêves) est l'une des marques de véhicules électriques les plus en vue en Chine.

Le groupe est devenu ce mois-ci le premier constructeur mondial à franchir la barre symbolique de 5 millions de véhicules électriques produits. Spécialisée à l'origine dans la c onception et la fabrication de batteries, la firme s'est diversifiée dans l'automobile à partir de 2003. BYD a arrêté la production de voitures à essence l'année dernière et se concentre désormais exclusivement sur les modèles hybrides et électriques.