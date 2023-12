La Direction générale de la protection civile (DGPC) a organisé jeudi en coordination avec l'association "Dalil" des jeunes volontaires et la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), une journée de sensibilisation sur la prévention des risques d'asphyxie au monoxyde de carbone.

Lors de cette journée organisée à la station métro "Les Fusillés" (Alger), l'accent a été mis sur l'importance du control permanent des appareils fonctionnant au gaz, notamment les appareils de chauffage et les chauffe bains, dans le but d'éviter l'asphyxie à cette matière toxique.

Des dépliants comportant des conseils sur la prévention de de tels accidents ont également été distribués.

A cette occasion, le chargé de l'information et de la sensibilisation à la DGPC, le capitaine Mourad Yousfi a précisé que le but de cette opération était d'apporter des conseils et des orientations aux citoyens pour se prévenir de ce "tueur silencieux", tout en diffusant une culture de prévention. M. Yousfi a ajouté que la Protection civile avait décidé d'intensifier ce genre de campagnes co mpte tenu des statistiques enregistrées cette année. Il a fait état, dans ce sens, de 139 décès et de plus de 2.800 cas d'asphyxie depuis le début de l'année en cours.

De son côté, M. Abderrazak Chibani, président de l'association "Dalil", a appelé à la vigilance en prenant toutes les mesures nécessaire pour éviter l'asphyxie au monoxyde de carbone.