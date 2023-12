Le Gouvernement a examiné lors de sa réunion, mercredi, sous la présidence du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des travaux de raccordement aval de la station de dessalement d'eau de mer de Bejaïa en vue de renforcer l'alimentation en eau potable, indique un communiqué des services du Premier ministre. Ce projet vient en application du Programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatif à la sécurité hydrique, selon le communiqué.

Pour rappel, les travaux de réalisation d'une station de dessalement à Tighremt, dans la commune de Toudja (30 km à l'ouest de Bejaïa), ont été lancés en juin 2022. Inscrit au titre d'un plan d'urgence décidé par le président de la République au profit de cinq wilayas, le projet, qui s'étend sur une superficie de plus de 10 hectares, doit être réalisé dans un délai de 28 mois. L'ouvrage d'une capacité de production de 300.000 M3/jour est conçu pour alimenter en eau potable les 52 communes de la wilaya et sécuriser ainsi tous ses approvisionnements en eau. A son achèvement, cette station couvrira tous les besoins en eau potable (250.000 M3) de la wilaya, qui n'aura plus à compter sur les apports pluviométriques ou ses forages, selon les responsables locaux du secteur.