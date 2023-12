Des jeunes de la caravane "la Mémoire" de la communauté nationale établie à l’étranger, qui ont séjourné jeudi et vendredi à Biskra, ont montré un vif intérêt pour l’histoire de la région des Zibans, selon les déclarations de certains d'entre eux en marge d’une visite de monuments historiques de la wilaya.

Des discussions sur l’histoire de la région à travers notamment le parcours militant de ses habitants et les résistances populaires, surtout durant la guerre de libération nationale (1954-1962) et ses symboles, ont constitué le thème de rencontres qu’ont eues ces jeunes avec des membres de la familles révolutionnaire, à la faveur d'une tournée au Musée régional El Moudjahid de Biskra.

Ils ont eu également à se renseigner sur la Résistance des Zaâtcha en 1849, durant leur passage dans la commune de Lichana. Le jeune Abd El Ilah Boukhezar a indiqué à l’APS que s’imprégner de l’histoire de l’Algérie en général, et celle de Biskra en particulier, est un "honneur pour les membres de la caravane, qui ont eu à découvrir le militantisme des enfants de cette région d’Algérie qui ont libéré le pays" du joug colonial. "Les témoignages de moudjahidine m’ont fait découvrir l’histoire de la région des Zibans et son militantisme à travers des noms qui resteront gravés à jamais dans la mémoire nationale, à l’image des héros de la Révolution, Si El Houès, le colonel Mohamed Chaâbani, Larbi Ben M’Hidi et Cheikh Bouziane, le leader de l'insurrection des Zaâtcaha". Il a ajouté que les jeunes de la communauté nationale établie à l'étranger sont "fiers de leur pays et de leur appartenance à cette histoire", et cela, a-t-il estimé, "compte énormément dans notre vie même si on est à l’étranger".

"Notre responsabilité est encore plus grande, car on est tenu de faire connaitre notre pays et sa culture", a-t-il encore ajouté, mettant l’accent sur "l’importance de s’attacher au prolongement national et saisir chaque opportunité pour promouvoir l’histoire de notre pays". Pour sa part, le jeune Abdelfatah Kibatchi a indiqué qu’être parmi la délégation lui a permis de visiter des sites historiques dans la régions des Zibans, notamment ceux renvoyant à la période de la lutte armée pour l’indépendance du pays.

A son tour, la jeune Salima Fekia a indiqué que la visite revêt une grande importance pour elle, ajoutant que l’histoire de Biskra est riche en faits d'arme et évèn ements qui méritent d’être connus et étudiés. La caravane "La Mémoire" est organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec la Grande mosquée de Paris (France) et comprend 45 membres. Elle est arrivée jeudi soir à Biskra en provenance d’Alger et devra être dans la soirée à Batna, avant de poursuivre son périple jusqu’au 28 décembre, en sillonnant également les wilayas de Guelma, d’Oran et de Tizi-Ouzou.