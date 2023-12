Le coup d'envoi de la 10e édition du Festival culturel national de poésie Melhoun "Sidi Lakhder Ben Khelouf" (16e siècle) a été donné jeudi à Mostaganem. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, tenue à la Maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" a été marquée par la présentation de plusieurs extraits par des poètes de renom, à l'instar de Nacer Hadjadj, Ouahida Tayeb, Abdelkader Arabi et Aouda Belarbi.

Dans une allocution d'ouverture, lue en son nom par M. Ammar Nouara, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a indiqué que "la poésie Melhoun algérienne renferme l'essence des œuvres créatives de nos poètes à l'instar de Sidi Lakhder Ben Khelouf, Benmsayeb, Bentriki, Abdelkader El-Khaldi et Mestfa Ben Brahim", ajoutant que le Melhoun "fait partie intégrante de la culture orale transmise de génération en génération, véhiculant ainsi des messages religieux et des faits historiques reflétant, en toute sérénité, la vie sociale". Elle a, en outre, souligné que son département ministériel "œuvre à la valorisation de ce type de patrimoine imm atériel algérien qui se distingue par des caractéristiques uniques que l'on trouve rarement dans d'autres types de la littérature populaire mondiale", citant, à titre d'exemple, ce festival qui "vise à pérenniser cette tradition à travers des concours de poésie et des conférences scientifiques".

A cette occasion, le Commissariat du festival a procédé à la distinction du poète de la chanson bédouine authentique le défunt Cheikh Bendehiba "Bouguirati" (1942-2021), pour son parcours artistique et ses contributions à la préservation de la chanson bédouine et du patrimoine poétique Melhoun.

Il a été procédé, à cette occasion, à la projection d'un film documentaire retraçant sa longue carrière artistique. Des poèmes écrits par "Lakhdari Ahmed", "Abdesselam Benmedour", "Bainin Hadj", "Boualem Benslimane" et "Faten Amazigh" ont également été présentés à cette occasion.

Le programme du Festival culturel national de poésie Melhoun prévoit l'organisation d'un séminaire national sur "Le Melhoun et la résistance" à la Bibliothèque principale de lecture publique "Moulay Belhamissi", et de trois (3) soirées artistiques, avec la participation de 51 poètes issus de 18 wilayas, soulignent les organisateurs.