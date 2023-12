Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’accident de la route survenu mercredi soir à Tiaret suite au renversement du bus de l'équipe de football du MC El Bayadh, entraînant le décès du gardien de but, Zakaria Bouziani et de l'entraîneur-adjoint, Khaled Meftah.

"C'est avec une profonde affliction et tristesse que j’ai appris la nouvelle de la tragédie qui a secoué le personnel d'entraînement et les joueurs du MC El Bayadh. En cette douloureuse épreuve, je présente mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion aux familles des victimes, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Je présente également mes condoléances à tous les supporters de l'équipe. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a écrit le président de la République.

Deux morts et 10 blessés dans l'accident survenu à Tiaret

Deux (2) personnes sont décédées et dix (10) autres ont été blessées dans un accident de la route survenu dans la wilaya de Tiaret impliquant le car transportant la délégation du club de football du Mouloudia d'El Bayadh (Ligue 1 Mobilis) qui devait affronter la JS Kabylie vendredi à Tizi-Ouzou, a-t-on appris de la Protection civile.

L'accident grave s'est produit lorsque le car qui transportait l'équipe de football du Mouloudia d'El Bayadh s'est renversé au niveau de la route wilayale N 3, dans son tronçon reliant Sougueur et Si Abdelghani, dans la wilaya de Tiaret, a précisé le chargé de communication à la Protection civile, le capitaine Boukhari.

L'unité principale de la Protection civile appuyée par des unités secondaires des daïras de Sougueur et Mahdia, est intervenue pour dégager les corps des victimes et transférer les blessés vers le service des urgences de l'Hôpital Mimouni Tahar de Sougueur.

Le Mouloudia d'El Bayadh devait affronter vendredi à Tizi-Ouzou la JS Kabylie pour le compte de la 11ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.