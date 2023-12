Le ministère britannique de la Défense s'est vu infliger mercredi une amende de plus de 400.000 euros pour avoir diffusé par erreur les données de 265 interprètes afghans ayant travaillé pour les forces britanniques et fuyant les talibans, a annoncé le régulateur numérique.

En septembre 2021, peu après le retour des talibans au pouvoir, le ministère avait envoyé un courriel à 245 Afghans voulant s'installer au Royaume-Uni. Les adresses mails de tous les destinataires étaient visibles par les autres, laissant apparaître leur nom et pour 55 d'entre eux leur photo, a expliqué l'Information Commissionner's Office (ICO) dans un communiqué.

Deux personnes avaient même ensuite envoyé leur réponse, avec leur localisation, à toute la liste, utilisant la fonction "répondre à tous". L'enquête a mis au jour deux incidents supplémentaires du même type, portant le total des victimes à 265. L'ICO a infligé au ministère une amende de 350.000 livres (407.000 euros), estimant que ces données auraient pu créer un risque de mort si elles étaient tombées entre les mains des talibans.

"Même si la situation sur le terrain à l'été 2021 était très difficile et que les décisions étaient prises rapidement, ce n'est pas une excuse pour ne pas protéger les informations des personnes qui étaient vulnérables à des représailles et risquaient de subir de graves préjudices", a estimé John Edwards, le directeur de l'ICO, cité dans le communiqué.

Rendue publique à l'époque des faits, l'affaire avait été embarrassante pour le gouvernement britannique, déjà accusé d'avoir mal géré les évacuations de ses ressortissants et de son personnel local. Le ministre de la Défense de l'époque, Ben Wallace, avait présenté ses excuses au Parlement et lancé une enquête interne. Un nouvel email avait été envoyé aux destinataires leur demandant d'effacer le courrier en cause. Depuis, le ministère a changé ses procédures afin d'éviter de tels incidents.