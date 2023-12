L’artiste plasticien Zerkaoui Sid-Ahmed de la wilaya de Mascara a réussi à décrocher la première place à la 15e édition du concours national d’arts plastiques "Abdelhalim Hemche", qui a pris fin jeudi soir à la maison de la culture Abdelkader Alloula de Tlemcen.

Au terme de cette manifestation, inscrite dans le cadre du Salon national des arts plastiques, les trois lauréats ont été honorés, notamment le plasticien Ghayat Adam de la wilaya de Tlemcen, qui a obtenu le deuxième prix et Milat Mehdi de la wilaya d’Oum El Bouaghi à la 3ème place, sachant que les œuvres artistiques participantes ont exprimés des thèmes liés à la cause palestinienne.

La cérémonie a également permis la remise de diplômes d’honneur aux participants.

La 15ème édition du salon national d’arts plastiques "Abdelhalim Hemche" a été organisée quatre jours durant par la maison de la culture "Abdelkader Alloula" en coordination avec le centre des arts et expositions de Tlemcen et de l’Agence algérienne du rayonnement culturel. L’édition a enregistré la participation de 28 artistes venus de neuf wilay as du pays avec la tenue d’une exposition de plus d’une centaine de tableaux, en plus de l’organisation d’un atelier d’art plastique encadré par les deux artistes Mustapha Nedjaia et Saïd Chander et une conférence sur "le sens de l’œuvre artistique" du critique artistique Halfaoui Abderrahmane.