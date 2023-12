Le ministère palestinien de la Santé à Ghaza a annoncé vendredi que le bilan de l'agression sioniste contre l'enclave s'était alourdi à 20.057 martyrs depuis le 7 octobre dernier. Le ministère a rapporté dans un communiqué que "le bilan de l'agression sioniste s'est élevé à 20.057 martyrs et 53.320 blessés depuis le début de la guerre dévastatrice menée par l'entité sioniste dans la bande de Ghaza".

"Au cours des dernières 48 heures, 390 Palestiniens ont été tués et 734 autres blessés lors des bombardements de l'armée sioniste sur diverses zones de la bande". Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste mène une guerre dévastatrice contre l'enclave palestinienne, ce qui a entraîné aussi des destructions massives d'infrastructures en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités palestiniennes et les sources onusiennes.

Risques de famine à venir à Ghaza, prévient l'ONU

Les habitants de la bande de Ghaza, théâtre d'attaques sionistes meurtrières sans précédent qui ont fait des dizaines de milliers de martyrs et de blessés, vont être confrontés à des risques élevés d'insécurité alimentaire, voire de famine, au cours des six prochaines semaines, indique un rapport du système de surveillance de la faim des Nations unies publié jeudi à Rome. Le système de classification de l'insécurité alimentaire de l'ONU à cinq niveaux, connu sous l'appellation IPC, prévoit dans son "scénario le plus probable" que d'ici le 7 février "l'ensemble de la population de la bande de Ghaza (environ 2,2 millions de personnes)" sera en situation de "crise de la faim, ou pire".

"Il s'agit de la proportion la plus élevée de personnes confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire que le système IPC ait jamais déterminé pour une région ou un pays donné", précise le rapport. Le système IPC évalue les niveaux de faim de un à cinq. Le rapport prévient qu'environ la moitié de la population de la bande de Ghaza devrait se trouver dans la phase "d'urgence" - qui comprend une malnutrition aigu ë très élevée et une surmortalité - d'ici le 7 février.

Et "au moins une famille sur quatre", soit plus d'un demi-million de personnes, sera confrontée à la "phase 5", c'est-à-dire à des conditions catastrophiques. L'ONG internationale CARE a qualifié ces chiffres "d'alarmants".

Selon les autorités sanitaires palestiniennes citées par l'agence de presse Wafa, quelque 20.000 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre dernier, dont au moins 8.000 enfants et 6.200 femmes.

David Cameron appelle à un "cessez-le-feu durable" à Ghaza

Le chef de la diplomatie britannique, David Cameron, a appelé jeudi depuis Le Caire à "un cessez-le-feu durable" dans la bande de Ghaza, au deuxième jour d'une visite dans la région. "Il faut faire tout ce qui est possible pour faire entrer l'aide à Ghaza où la population est dans une situation désespérée", a alerté le ministre lors d'une conférence de presse au Caire avec son homologue égyptien, Sameh Choukri.

"Nous avons besoin (...) d'un cessez-le-feu durable", a martelé le ministre des Affaires étrangères britannique au moment où l'agression sioniste contre Ghaza se poursuit. Jeudi matin, M. Cameron s'est entretenu avec le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, après avoir rencontré mercredi en Jordanie le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi. M. Cameron se rendra plus tard jeudi à Al-Arich, la ville égyptienne où est centralisée l'aide humanitaire arrivant au compte-gouttes pour les 2,4 millions d'habitants de Ghaza, a annoncé le Foreign Office.