Une délégation de jeunes de la communauté nationale établie à l’étranger est arrivée jeudi-soir dans la wilaya de Biskra (425 km d’Alger) dans le cadre d’une caravane pour jeunes sur le thème de la Mémoire nationale qui les conduira vers six wilayas du pays.

Dans une déclaration à l’APS, Anis Mehala, responsable de la caravane, a précisé que la délégation composée de 45 personnes visitera plusieurs sites archéologiques et monuments de la wilaya de Biskra et rencontrera des membres de la famille révolutionnaire.

La caravane dont la première étape a été Alger s’inscrit dans le cadre du renforcement de la communication avec les membres de la communauté nationale établie à l’étranger, la consolidation de leur attachement avec le peuple et la mère patrie et l’enracinement de la Mémoire nationale par la visite des sites et monuments historiques, selon la même source. Selon le programme de la visite, le premier jour sera consacré à la visite de la ville de Sidi Okba, le tombeau d’Okba ibn Nafi, la localité de Tahouda et le complexe islamique.

La seconde journée verra la visite du musée régionale colonel Mohamed Chaabani de la wilaya 6 historique au chef-lieu de wilaya, la vieille dechra, le site de la bataille des Zaâtcha (1849) dans la commune de Lichana et le musée du colonel Si El Houas à M’chouneche (28 km à l’Est de Biskra).

Accueillis par les autorités locales et des représentants de la société civile à l’hôtel des Ziban, les membres de la délégation se rendront vendredi après-midi vers la wilaya de Batna dans le cadre de leur tournée qui les conduira également vers Guelma, Tizi Ouzou et Oran. La tournée de cette caravane, organisée dans le cadre d’un programme commun du ministère de la Jeunesse et des Sports et la mosquée de Paris (France), se poursuivra jusqu’au 28 décembre courant, selon les organisateurs.