Près de six millions d’enfants ont sombré dans la faim dans les 10 pays les plus confrontés à une aggravation de la crise alimentaire cette année, selon la Classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC).

Depuis janvier, 5,8 millions d'enfants - soit environ 16 000 enfants par jour - sont entrés cette année dans des niveaux de faim chronique au Soudan, en Somalie, au Burundi, à Djibouti, en Gambie, à Haïti, au Liban, au Libéria, au Sénégal et au Malawi, selon l'initiative, dont les données ont été analysées par l'ONG Save the Children.

"Cette année, nous avons vu la faim monter en flèche dans plusieurs pays du monde, y compris au Soudan, qui a été confronté à un nombre choquant de quatre millions d'enfants supplémentaires souffrant de la faim", a déclaré, Nana Ndeda, responsable du plaidoyer et de la politique de lutte contre la faim à Save the Children. "La faim n’est pas une cause perdue. D’énormes progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies, mais si les conflits, l’instabilité économique et la crise climatique s’aggravent, la faim s’aggravera également. Si nous voulons mettre fin à la faim dans le monde, nous devons nous attaquer à toutes les causes profondes. Nous ne pouvons pas continuer à le cacher sous le tapis", a-t-elle ajouté.