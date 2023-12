La Banque centrale turque a relevé jeudi son taux directeur pour le septième mois consécutif, à 42,5%, conformément aux attentes des marchés et donnant des signes de ralentissement du processus de resserrement monétaire.

La Banque a relevé son taux de deux points et demi comparé au mois dernier et explique, dans un communiqué, que le resserrement monétaire est "proche du niveau requis pour établir le cap de la désinflation" et qu'elle a ainsi "a réduit le rythme" de ce dernier.

Elle "prévoit d'achever le cycle de resserrement dès que possible.

Le resserrement monétaire sera maintenu aussi longtemps que nécessaire pour garantir une stabilité durable des prix", a-t-elle ajouté.