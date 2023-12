La reprise jeudi des vols aériens entre Alger et Beyrouth, sur une instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "reflète le soutien et la solidarité permanents de l’Algérie envers le peuple et gouvernement libanais", a déclaré jeudi le ministre libanais des Travaux publics et des Transports, Ali Hemia.

Lors d’une conférence de presse tenue au salon d’honneur de l’aéroport international Rafik El Hariri de Beyrouth, où est arrivé le premier vol de la compagnie nationale Air Algérie, M. Hemia s’est félicité du "rôle positif" de l'Algérie et son "soutien et solidarité durant des circonstances difficiles" qu’a traversées le Liban. "L’Algérie a toujours été un soutien pour les dirigeants et le peuple libanais, et n’a ménagé aucun effort pour mettre fin à la guerre civile qu’avait connu le Liban il y’a des années, ainsi que pour aider notre pays lors de la crise sanitaire de la Covid-19", a-t-il déclaré. Par ailleurs, le ministre libanais a annoncé l’ambition de son pays de lancer, avec l’Algérie, des projets da ns le domaine du transport aérien et maritime. Pour sa part, le directeur du cabinet au ministère algérien du Transport, M. Djameleddine Abdelghani Dridi, a expliqué lors de la conférence de presse que la reprise des vols d'Air Algérie vers le Liban "traduit sur le terrain le respect de l’un des engagements pris par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du sommet arabe tenu à Alger". "La reprise des vols entre Alger et Beyrouth aura un impact très positif pour les Libanais et les Algériens dans le développement du réseau de transport, mais surtout pour l’économie et le tourisme dans les deux pays", a-t-il souligné. Intervenant lors de la même circonstance, l’ambassadeur d’Algérie à Beyrouth, Rachid Belbaki, a qualifié la reprise de la ligne aérienne entre Alger et Beyrouth d’"étape historique" pour les relations algéro-libanaises.

"Le rétablissement de la ligne Alger-Beyrouth sur une décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, traduit l’importance des relations historique et fraternelle entre l’Algérie et le Liban, et permet aux ressortissants libanais de rallier leur pays à partir d’Alger ainsi que de rallier d’autres villes internationales", a-t-il dit. Le vol inaugural opéré jeudi par la compagnie aérienne nationale Air Algérie à destination de Beyrouth (Liban) dans le cadre de la reprise des dessertes aériennes entre les deux pays, est arrivé dans la capitale libanaise en début d'après-midi.

L’avion d’Air Algérie, un Boeing 737/800, a atterri à l’aéroport international Rafik El Hariri de Beyrouth à 13h05 (heure algérienne) avec à son bord la délégation algérienne composée du directeur général d’Air Algérie, de l’ambassadeur du Liban à Alger Mohamed Hassan, ainsi que d’un représentant du ministère algérien du Transport et de plusieurs journalistes. La délégation algérienne a été reçue au salon d’honneur de l’aéroport de Beyrouth par le ministre libanais des travaux publics et des Transports, Ali Hemia, l’ambassadeur algérien à Beyrouth, Rachid Belbaki, et l’ambassadeur d’Algérie à Damas, Kamel Bouchama.

Air Algérie reprend ses vols vers la Syrie

Le vol inaugural opéré jeudi par la compagnie aérienne nationale Air Algérie à destination de Lattaquié (Syrie) dans le cadre de la reprise des liaisons aériennes entre les deux pays, est arrivé jeudi en fin d’après-midi à l’aéroport international de Lattaquié en provenance de Beyrouth (Liban). L’avion d’Air Algérie, un Boeing 737/800, a atterri en fin de journée à l’aéroport international Bassil al Assad de Lattaquié, après une escale qui a duré près de deux heures à Beyrouth.

La délégation algérienne a été accueillie par l’ambassadeur d’Algérie à Damas, Kamel Bouchama, le gouverneur de la ville de Lattaquié Amer Hellal, et le directeur général de l’aviation civile syrienne, Bassim Mansour. Dans un point de presse tenu à l’arrivée, M. Mansour a exprimé sa grande joie suite au rétablissement de la ligne aérienne entre les deux pays après une absence qui a duré dix ans.

"Nous sommes très heureux de voir un premier avion arabe atterrir à l’aéroport de Lattaquié après une suspension des vols depuis dix ans. Cela constitue une étape historique marquant les relations fraternelles, et historiques entre l’Algérie et la Syrie", a souligné M. Ma nsour.

Le même responsable syrien a estimé en outre que cette reprise des liaisons aériennes entre la Syrie et l’Algérie renforcerait davantage les liens de coopération économique, commerciale et touristique entre les deux pays. Pour sa part, le directeur général d’Air Algérie, Yassine Benslimane, a réaffirmé à cette occasion la volonté des autorités algériennes de rétablir cette ligne et de renforcer le nombre de dessertes aériennes vers la Syrie. "Cette reprise permet aux ressortissants syriens et aux Algériens, ainsi qu’aux opérateurs économiques de voyager vers et à partir de l’aéroport d’Alger et de rallier 48 autres destinations internationales et 33 autres à l’intérieur du pays (Algérie)", a souligné M. Benslimane. L’avion de la compagnie aérienne nationale a quitté Lattaquié pour regagner l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger vers 22 heures.