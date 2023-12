Le président du Conseil de la nation,

M. Salah Goudjil a salué, mardi, les réalisations accomplies depuis l'investiture de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République et sa prestation de serment, il y a quatre ans.

"Quatre années sont passées depuis l'investiture de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République et l'amorce d'un nouveau processus...Nous célébrons l'anniversaire de la prestation de serment qui s'est cristallisé dans une Algérie nouvelle, novembriste et souveraine, mais aussi à travers une relance économique et des réformes profondes couronnées par des réalisations qui fussent inespérées", a écrit M. Goudjil dans une publication.