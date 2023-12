Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, l'Imam de la Confrérie Kountiya de la République du Mali, Mahmoud Dicko, indique un communiqué de la Présidence de la République. La rencontre s'est déroulée en présence du Directeur de cabinet par intérim à la Présidence de la République, Boualem Boualem, du Directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, le général-major Djebbar M'henna et du Conseiller du Président de la République, chargé des Affaires religieuses, des zaouias et des Ecoles coraniques, Mohamed Hassouni, ajoute le communiqué.

L'imam de la Confrérie Kountiya salue le soutien de l'Algérie au Mali en toutes circonstances

L'imam de la Confrérie Kountiya de la République du Mali, Mahmoud Dicko a salué, mardi, le soutien de l'Algérie à l'Etat du Mali en toutes circonstances et durant toutes les crises traversées.

S'exprimant à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Dicko a affirmé que l'Algérie et le Mali "sont plus que des voisins, c'est un tout indivisible".

Après avoir remercié l'Algérie "pour son soutien au Mali durant toutes les étapes et les crises qu'il a traversées", l'imam de la Confrérie Kountiya a exprimé le vœu de voir son pays "surmonter les difficultés qu'il traverse et de voir se concrétiser la réconciliation et le vivre-ensemble en paix entre les peuples de la région du Sahel".

A cette occasion, M. Dicko s'est dit "fier" de se retrouver en Algérie, "pays des martyrs et des hommes épris de liberté", ainsi que de sa rencontre avec le président de la République auquel il a présenté ses remerciements "pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité" dont il a été entouré.

Au sujet de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, l'imam de la Confrér ie Kountiya a déclaré: "Je prie Dieu Tout Puissant d'assister toute la nation musulmane, notamment nos frères à Ghaza".

L'audience s'est déroulée en présence du Directeur de cabinet par intérim à la Présidence de la République, Boualem Boualem, du Directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, le général-major Djebbar M'henna et du Conseiller du Président de la République, chargé des Affaires religieuses, des Zaouïas et des Ecoles coraniques, Mohamed Hassouni.