La dévaluation brutale du peso argentin a été saluée par les cambistes, mais la persistance d'un décalage avec le cours informel et l'encadrement de la devise leur laissent

un goût d'inachevé.

Sur décision du gouvernement du nouveau président ultralibéral argentin, Javier Milei, la valeur de la monnaie argentine a été divisée par plus de deux, le 13 décembre, passant de 366 pesos pour un dollar environ à 800.

Cette dévaluation s'inscrit dans le cadre de la thérapie de choc que le nouveau chef de l'Etat veut appliquer à l'économie de son pays, où l'inflation a atteint 160,9% sur un an en novembre.

"La dévaluation était une étape nécessaire", selon William Jackson, analyste de Capital Economics. "Cela rapproche la devise de son vrai niveau, ce qui rend l'économie argentine beaucoup plus compétitive."

Dans un premier temps, ce réalignement de la devise devrait engendrer davantage d'inflation, la baisse de valeur du peso faisant mécaniquement monter les prix des biens et services dans le pays. Dans un second temps, elle doit stabiliser la monnaie, qui n'avait cessé de déraper ces six dernières années, et contribue r à calmer les prix.

"Mais l'offensive contre l'inflation tient surtout à la capacité de la banque centrale (BCRA) de remonter ses taux et du gouvernement à réduire ses dépenses", explique William Jackson.