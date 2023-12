Une journée d’étude sur les nouveautés de la loi sur les marchés publics a été organisée mardi à l’amphithéâtre Omar Assassi de l’université Mohamed Khider de Biskra.

Organisée par le centre de Biskra de l’université de formation continue (UFC), la rencontre aborde la loi sur les marchés publics entrée en vigueur le 5 août passé et ses nouveautés en matière de contrôle interne des marchés publics avec la participation d’universitaires et de magistrats du tribunal administratif.

Les intervenants ont passé notamment en revue les procédures de passation des marchés et les règles d’établissement des cahiers de charges contenues dans cette loi.

Dans son allocution d’ouverture de cette journée d’étude, le wali Lakhdar Sedas a souligné l’importance de l’examen de cette loi qui clarifie les procédures d’exécution des marchés publics par les entreprises de réalisation ainsi que de la formation continue des opérateurs en vertu de l’article 8 de cette loi.

Initiée par l’UFC, l’université Mohamed Khider et le tribunal administratif, la rencontre s’est déroulée en présence du wali de Biskra, du wali d’ Ouled Djellal, Aïssa Aziz Bouras, du président et procureur général de la cour de justice de la même wilaya, MM. Laïd Boukhebza et Djamel-Eddine Zidaini, des directeurs exécutifs, des présidents des APC et des APW des deux wilayas.