Les services de téléphonie fixe, Internet et cellulaire ont été coupés mercredi dans de grandes parties de Ghaza, alors que les bombardements de l'armée sioniste se poursuivaient sur diverses zones de la bande, selon la Société palestinienne de télécommunications.

La Société palestinienne de télécommunications a annoncé "une interruption complète" des services de communication et Internet dans la bande de Ghaza, la septième interruption à laquelle la société est exposée depuis le début de l'agression sioniste, le 7 octobre.

La société a déclaré dans un communiqué : "Nous regrettons d'annoncer une interruption complète de toutes les communications et services Internet avec la bande de Ghaza, en raison de l'agression en cours". Depuis le 7 octobre dernier, l'armée sioniste mène une agression barbare contre Ghaza, qui a fait jusqu'à mardi 19 667 martyrs et 52 586 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus de destructions massives d'infrastructures et d'une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités palestiniennes et Nations unies.