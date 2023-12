Un concours de calligraphes débutants a été organisé samedi, à la maison de la culture "Hassan-El-Hassani" à Médéa à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la langue arabe, coïncidant avec le 18 décembre de chaque année.

Une quarantaine de calligraphes en herbe ont participé à cette compétition mise sur pied avec le concours de l’association "El-Kalem" de soutien scolaire et de promotion du savoir et destinée à la vulgarisation de cet art séculaire auprès des enfants et la découverte de nouveaux talents, a fait savoir la directrice de la culture et des arts, Salima Gaoua.

La compétition porte sur la réalisation d’œuvres calligraphiques dans le style "Naskh" inspirées de citations du calife Omar Ibn El-Khatab et du grand poète égyptien Ahmed Chawki mettant en relief la beauté et la grandeur de la langue arabe, a-t-elle souligné.

Les trois lauréats de ce concours seront distingués lors d’une cérémonie qui aura lieu le 18 décembre, a précisé la même responsable, ajoutant qu’une exposition d’œuvres calligraphiques, d’ateliers d’initiation et des activités culturelles en rapport avec la langue arabe sont programmés dans l e cadre de cette célébration au niveau d’un établissement scolaire du chef-lieu de wilaya.

L’organisation de ces manifestations culturelles est une contribution du secteur de la culture pour l’encouragement de l’activité artistique au sein des établissements éducatifs et de perpétuer cet art, a-t-elle conclu.