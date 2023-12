La radio locale de Bouira diffusera ses programmes 24/24 heures à partir du 13 février 2024, a annoncé mardi à Bouira le directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, à l’ouverture d’une cérémonie célébrant le 15e anniversaire de la création de cette radio.

"Pour assurer plus d’accompagnement des efforts de développement dans la wilaya de Bouira, l’administration de la radio algérienne a décidé d’augmenter le volume horaire de diffusion de cette station à 24/24 heures à partir du 13 février prochain (2024)", a affirmé M. Baghali lors de la cérémonie qui s’est déroulée en présence du directeur général de Télédiffusion d’Algérie (TDA), Rachid Bestam, ainsi que du wali Abdelkrim Laâmouri, ainsi que des journalistes et correspondants locaux.

Lancée en 2008, la radio locale de Bouira avait entamé sa diffusion avec un volume horaire de 7 heures/jour, puis 10h/jour, avant d'atteinte actuellement 13 heures/jour. Dans son allocution d’ouverture, M. Baghali a mis l’accent sur le rôle important que jouent les radios, locales et nationale, dans le développement socioéconomique du pays, grâce, a-t-i l dit, à "un accompagnement permanent" des entreprises émergentes et innovantes à travers le pays.

A l'occasion de la même cérémonie, une exposition a été organisée par de jeunes étudiants de l’université Akli Mohand Oulhadj en relation avec leurs petites entreprises portant sur divers projets d’innovation et de technologie. En marge de la cérémonie, un reportage dédié aux différentes émissions radiophoniques et autres couvertures médiatiques assurées par la radio de Bouira pour accompagner le processus de développement local, et répondre aux aspirations des citoyens en matière d’information, a été diffusé. "La radio nationale est une entreprise citoyenne qui assume sa responsabilité pour préserver l’unité du pays et l’homogénéité sociale", a souligné M. Baghali.