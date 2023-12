La 15e édition du Salon national des arts plastiques "Abdelhalim Hemche" a été lancée, mardi à la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen. Cette édition, organisée par la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen en collaboration avec le centre des arts et expositions de Tlemcen et l’Agence algérienne du rayonnement culturel, a enregistré la participation de 28 artistes plasticiens de neuf wilayas, à l’instar de Tlemcen, Alger, Oum El Bouaghi, Sétif et Annaba.

La cérémonie d’ouverture de ce salon, présidée par les autorités de la wilaya, a été marquée par une exposition comprenant plus de 100 tableaux et miniatures plastiques sur différents thèmes réalisés par les participants. La cérémonie d'ouverture a également vu une participation importante d'artistes plasticiens, d'amateurs d’art et d'un certain nombre d'artistes anciens, spécialisés dans l’art plastique, tels que Mustapha Nadjaia, Ahmed Mebarki, Adane Mustapha et d'autres.

A noter que cette édition enregistre l'organisation du concours "Prix Abdelhalim Hemche" de la meilleure peinture artistique sur l e thème de la question palestinienne, a souligné le chargé d’information de la maison de culture "Abdelkader Alloula", Toutay Mohamed. "Les trois meilleures œuvres seront sélectionnées par un jury composé de spécialistes des Beaux-arts, adoptant des critères liés à l'esthétique du tableau, aux techniques adoptées dans sa réalisation, aux couleurs utilisées et à d'autres normes », a ajouté la même source. Le programme de cette édition comprend également l'organisation d'un atelier d'arts plastiques animé par les artistes Mustapha Nadjaia et Saïd Chander, ainsi qu'un colloque sur "le sens d'une œuvre d'art", encadré par le critique d'art Djelfaoui Abderrahmane, outre une visite touristique de plusieurs monuments historiques et archéologiques de la wilaya de Tlemcen, selon la même source. Cette manifestation vise à introduire davantage de connaissances sur cet art, en plus d'échanger des idées et des expériences entre les "vétérans" de l'art plastique et ceux de la nouvelle génération.