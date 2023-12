La maison de la culture Kateb Yacine de Sidi Bel Abbes a abrité mardi soir un regroupement régional de soutien au peuple palestinien, qui continue de subir l'agression barbare de l'entité sioniste, a-t-on appris de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation, affiliée à l’Association de la coalition El Aqsa, à l'origine de l'initiative.

Le président du même syndicat et chef de la Coalition mondiale pour le soutien à El Qods, Sadik Dziri, a indiqué que ce rassemblement régional "vient soutenir les blessés de Ghaza, où les crimes les plus odieux sont commis sous les yeux du monde entier, et où l'entité sioniste commet un génocide contre la population et ni les jeunes ni les vieux ne sont épargnés par l’oppresseur", appelant à sensibiliser davantage, notamment les jeunes, afin de soutenir cette juste cause.

Il a ajouté que "le peuple palestinien à Ghaza a besoin de soutien et d'aides, nous devons donc tous le soutenir contre cette entité barbare, qui continue de bombarder délibérément les maisons, les hôpitaux et les lieux de culte palestiniens", soulignant l'importance de contin uer à dénoncer les massacres commis par l'entité sioniste. Pour sa part, le président de l'Association de la coalition El Aqsa, Hichem Bachir Bouyedjra, a souligné que cette rencontre régionale se concentre sur plusieurs points, notamment la valorisation des efforts de l'Etat algérien dans son soutien continu à la cause palestinienne, l'importance de fournir le soutien financier pour Ghaza, sensibiliser les jeunes à la mosquée d’El-Aqsa et à la question palestinienne, en plus d’activer le boycott économique des biens des pays soutenant l'entité sioniste.

Le même orateur a également appelé à travailler ensemble à unifier et à consolider les efforts des organisations caritatives au niveau national pour apporter un soutien à la population de Ghaza et soutenir la résistance, qui a infligé des revers à l'armée ennemie sioniste. A noter que ce rassemblement régional a été ponctué par la présentation de chansons soutenant la cause palestinienne, auxquelles ont interagi des participants issus de diverses couches de la société.