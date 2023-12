La Cour constitutionnelle a organisé, mardi, une cérémonie de distinction des lauréats du concours des meilleurs travaux scolaires artistiques avec comme thème "la Constitution et la citoyenneté", en coordination et en collaboration avec le ministère de l'Education nationale et le Programme des Nations unies pour le développement en Algérie (PNUD).

La cérémonie de distinction qui s'est déroulée en présence de membres du Gouvernement, a concerné les élèves des cycles moyen et secondaire dans 28 wilayas, avec 12 lauréats parmi les 76 participants.

Dans ce cadre, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a souligné l'importance de ce concours organisé sous le thème "la culture juridique, base de la citoyenneté", estimant que "c'est le fruit d'une coopération entre la Cour constitutionnelle, le ministère de l'Education nationale et le PNUD", en vue de "concrétiser les objectifs de l'école algérienne, étant la base fondamentale de l'éducation aux valeurs de la citoyenneté".

Le président de la Cour constitutionnelle s'est félicité des réalisations des élèves lauréats de ce concours, d'autant que leur distinction en ce jour même "coïncide avec le 4e anniversaire de la prestation de serment par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, après son élection par le peuple algérien".

Par ailleurs, M. Belhadj a réaffirmé "la solidarité absolue de l'Algérie avec le peuple palestinien qui subit les pires atrocités de l'occupant sioniste inique", appelant à soutenir l'appel du président de la République à "poursuivre l'entité sioniste devant la Cour pénale internationale pour ses crimes commis contre le peuple palestinien sans défense".

De son côté, le représentant du ministère de l'Education nationale, Salim El-Olmi a souligné la nécessité de faire de ce concours "une tradition annuelle en y associant l'ensemble des élèves de tous les cycles d'enseignement", mettant en avant l'importance de "renforcer la collaboration entre les différents partenaires pour ancrer les principes de l'école algérienne, promouvoir les valeurs de la République et de l'Etat de droit et inculquer l'esprit de citoyenneté et la culture juridique et civique".

La représentante du PNUD en Algérie a salué l'organisation de ce concours qui contribue, selon elle, à "ancrer la culture de la citoyenneté, à faire connaître le contenu de la Constitution, la gouvernance e t la démocratie", indiquant que la Cour constitutionnelle "a fortement contribué à promouvoir la culture constitutionnelle et à ancrer les principes de citoyenneté et de gouvernance, notamment au profit des générations futures".