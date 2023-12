Les documents sur l'histoire de l'Algérie contenus dans les archives italiennes renferment des informations et des témoignages écrits sur la période ottomane, traitant essentiellement de la vie sociale, politique et militaire, de la santé et des relations diplomatiques de l'Algérie durant la période comprise entre le 16e et le 19e siècles, a affirmé mardi à Alger le professeur d'histoire moderne, Brahim Sayoud.

"Plusieurs Etablissements d'archives italiennes renferment des séries d'archives sur l'Algérie, que nous pouvons exploiter pour connaître les différents aspects de la vie sociale, politique et économique, voire la santé et les relations diplomatiques établies entre l'Algérie et des petits Etats italiens du 16e jusqu'au 19e siècle", a souligné M.

Sayoud, enseignant chercheur dans l'histoire moderne à l'Université Alger 2, lors d'une conférence qu'il a animée au siège du Musée national maritime, sous le thème "Des documents sur l'histoire de l'Algérie conservés dans les archives italiennes". A cette occasion, M. Sayoud qui s'est référé à ses recherches de terrain, a passé en revue cinq importants centres d'archives en Italie, à l'instar des archives de la bibliothèque du Vatican et les archives du Vicariat (Rome), où l'on trouve des documents se rapportant essentiellement à la vie sociale, politique, économique, religieuse, ainsi qu'à la santé et la diplomatie à l'époque". Ces centres comprennent "plusieurs collections classées parmi d'autres collections secondaires en fonction de zones géographiques d'où parviennent les rapports", a-t-il expliqué, ajoutant que "22 volumes avaient été consacrés à la région d'Afrique du nord durant la période allant de 1638 à 1892".

Il a rappelé également qu'il existait une autre collection regroupant "460 pages de documents couvrant la période (1783-1791) concernant Alger, Tunis et Tripoli qui, pour leur majorité, étaient des rapports émanant de consuls européens et de commerçants sur la situation sanitaire en Algérie ravagée par la peste en 1691. D'autres documents concernaient les relations diplomatiques entre l'Algérie et nombre de pays".

Des échanges épistolaires font partie aussi de cette collection, notamment des lettres adressées par des prisonniers de guerre musulmans détenus dans des régions relevant du Vatican.

Parmi ces documents figure une lettre envoyée par un prisonnier algérien nommé "Ahmed" au Pape du Vati can de l'époque.

Les lettres dénotaient du niveau scolaire et intellectuel de leurs auteurs.

Les archives de la bibliothèque du Vatican sont d'une utilité importante pour les chercheurs, car permettant d'avoir une idée sur les relations politiques et historiques liant l'Algérie et l'Italie, a-t-il mis en avant.

Il existe des documents détaillés concernant l'expédition espagnole sur Alger ainsi qu'un texte sur le traité signé par Alger et Venise en 1763. Les archives du Vicariat de Rome révèlent des "documents liés à la question de la christianisation ou aux opérations de baptême forcés des prisonniers musulmans, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, dépassant le millier, principalement des Algériens." D'autre part, les archives de Livourne présentent des pages spéciales sur la relation entre la province toscane italienne et l'Algérie vers la fin du XVIe siècle.

Il s'agit de correspondances entre 1577 et 1590, considérées aujourd'hui comme "des documents importants concernant les relations entre l'Algérie et l'Italie" M.

Sayoud a affirmé, en outre, que ces documents "existent en abondance dans la région de la Méditerranée, de l'Italie à l'Espagne, passant par la France et le Portugal, et méritent d'être explorés pour diversifier les sources historiques et enrichir l'histoire antique de l'A lgérie." Il a appelé, dans ce sens, à "activer la coopération entre les différents centres d'archives nationaux et leurs homologues en Italie pour créer une dynamique dans le travail archivistique grâce à des équipes de recherche et à la concrétisation de la coopération culturelle entre l'Algérie et ces pays"