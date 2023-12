Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a indiqué, mardi à Alger, que son secteur accompagnera les innovations des centres de recherche pour aider à la concrétisation et à la commercialisation de leurs produits innovants.

Dans une allocution prononcée en marge de sa visite au Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST), M. Baddari a précisé que "dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à relier l'économie à l'innovation, une dynamique a été imprimée au domaine universitaire et de la recherche afin de créer un nouvel équilibre économique", assurant que la prochaine étape sera celle de "la commercialisation des produits innovants".

Mettant en avant la "valeur universelle" de certaines innovations des centres de recherche, le ministre a affirmé que "les centres de recherche réalisent aujourd'hui des travaux concrets au bénéfice des citoyens, qu'il importe de mettre en valeur". Dans une déclaration à l'APS, M. Baddari a relevé que "le secteur prépare les métiers de demain en misant sur la maîtrise des technologies, comme l'informatique, l'intelligence artificielle et le traitement des Big data", affirmant que "les technologies de pointe figurent au centre des priorités du secteur, pour faire de l'innovation un soft power qui fait entendre la voix de l'Algérie et une plus-value pour l'économie nationale à travers la concrétisation et la commercialisation des produits innovants sur le marché local et international".

"Les centres de recherche sont actuellement dans la phase de modélisation, tandis que la fabrication et la commercialisation passent par la création d'entreprises économiques au niveau de ces centres ou la vente de brevets d'invention aux opérateurs économiques pour leur fabrication et leur commercialisation", a-t-il expliqué.

Au cours de la visite, plusieurs produits de recherche provenant de différents centres de recherche nationaux ont été présentés. Dans le domaine de la santé, les chercheurs du Centre national de biotechnologie ont présenté un projet de production de micro puces imitant les cellules du corps humain et facilitant la découverte de nouveaux médicaments. Il s'agit du premier projet du genre au niveau national et africain et seulement 90 laboratoires dans le monde ont développé cet te technologie.

Des dispositifs médicaux utilisant des indicateurs biologiques pour aider les médecins dans le diagnostic précoce du cancer du côlon et le choix du traitement approprié ont également été présentés.

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, un système d'irrigation intelligent intégré à un générateur d'ozone pour la culture de la betterave sucrière a été présenté. Ce système vise à réduire la consommation d'eau tout en augmentant la production. Des recherches visant à améliorer la production des légumineuses et des aliments pour animaux grâce à des variétés résistantes à la sécheresse ont également été présentées.