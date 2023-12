Les éléments de la police de Baraki ont démantelé deux bandes de malfaiteurs spécialisées dans le vol de véhicules et arrêté leurs membres qui sont au nombre de six (6), indique mardi un communiqué des services de la Sûreté nationale.

L'opération a été menée suite à des plaintes déposées au niveau du siège de la 2e sûreté urbaine de Baraki, par des citoyens dont les véhicules ont été volés. Les investigations des éléments de la police judiciaire, sous la supervision du parquet territorialement compétent, ont permis d'identifier et d'arrêter les suspects. L'opération a permis également de récupérer deux véhicules, dont l'un a été démonté dans une wilaya voisine, et de saisir le matériel utilisé dans le démontage du véhicule, des armes blanches prohibées, et un montant de 72.000 Da, ajoute-t-on de même source.

Démantèlement d'une bande d'escrocs

Les services de la Gendarmerie nationale (GN) du Gué de Constantine (Alger) ont démantelé une bande spécialisée dans l'escroquerie, avec l'arrestation de 3 individus et la saisie de sommes d'argent, a indiqué mardi un communiqué des mêmes services. "Dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses formes, la Brigade territoriale de la GN du Gué de Constantine a mis fin aux activités d'une bande criminelle en un temps record, laquelle escroquait ses victimes et leur soutirait de l'argent en se faisant passer pour des intermédiaires chargés de faciliter les procédures de la Omra, ou bien pour leurs vendre des pièces de rechange de voitures aux prix attractifs", a précisé la même source.

Cette opération est intervenue suite "au dépôt de plusieurs plaintes par des citoyens ayants été victimes d'escroquerie par des inconnus, qui visaient par leurs opérations les personnes âgées. Les éléments de la Brigade ont entamé une enquête et pu arrêter les mis en cause au niveau de la commune de Gué de Constantine pour les transférer au siège de la Brigade", selon la même source. L'opération s'est soldée par "l'arrestation de t rois (3) individus et la récupération de 600.000 DA", a ajouté la même source.