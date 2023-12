Sept nouvelles ambulances équipées de toutes les commodités médicales nécessaires ont été distribuées lundi au profit de cinq établissements de santé publique de proximité (EPSP) à travers des communes de la wilaya de Bouira, a-t-on appris auprès de la direction de la santé publique (DSP).

C’est au cours d’une cérémonie organisée au siège de la wilaya en présence des autorités civiles et militaires locales, que le wali Abdelkrim Laâmouri, a procédé à la distribution de ces ambulances au profit des EPSP de Bouira (02), Lakhdaria (02), Ahnif (01), Ain Bessam (01), et une autre pour l’EPSP de Sour El Ghozlane, selon les détails fournis à l’APS par le directeur de la santé (DSP), Kamel Cheffai.

Acquises dans le cadre du programme sectoriel, "les nouvelles ambulances sont dotées de toutes les commodités afin de renforcer ces structures de santé de proximité en matière de moyens matériels et pour améliorer les conditions d’évacuation et de prise en charge des malades", a expliqué le même responsable. Treize autres ambulances seront également acquises prochainement par la wilaya au profit d’autre s établissements hospitaliers qui sont dans le besoin, selon les détails fournis à la presse par les services de la wilaya. Toujours dans le cadre des efforts des autorités locales visant renforcer le secteur de la santé dans la wilaya de Bouira, le chef de l’exécutif

s’est enquis lundi des conditions de fonctionnement d’une nouvelle polyclinique publique réalisée récemment à la nouvelle cité AADL de la ville de Bouira, et baptisée du nom du défunt Moudjahid Djoudi Atoumi. "Un montant de l’ordre de 60 millions de dinars a été alloué pour l’équipement de cette nouvelle polyclinique", a précisé le DSP de Bouira. Une autre polyclinique publique réalisée il y’a quelques mois, et mise en service en novembre dernier dans la ville d’Ahl Laksar (Sud-est de Bouira), a fait l’objet d’une visite du wali Abdelkrim Laâmouri. Ayant connu un arrêt des travaux en 2014, ce projet a, rappelle-t-on, été relancé en mars 2023, et mis en service aujourd’hui au grand bonheur de la population locale d’Ahl Laksar. "Une enveloppe financière de 170 millions de dinars a été consacrée aux travaux de réalisation et un montant de 25 millions de dinars a été alloué à son équipement", a encore précisé le directeur de la santé publique. Au cours de la même visite, le wali s'est rendu dans la localité de Rafour relevant de l a commune de M’Chedallah (Est de Bouira), où il a inspecté le projet de réalisation d’une polyclinique.

"Ce projet porte sur la réhabilitation d’ancien locaux commerciaux abandonnés pour les transformer en une polyclinique au profit de la localité de Rafour, dont le montant d'équipement a été évalué à 20 million DA", a détaillé M. Cheffai. Sur place, le wali a donné de fermes instructions pour que cette nouvelle structure, tant attendue dans la localité de Rafour, ouvre ses portes aux patients demain, mardi.