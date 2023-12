Le Groupe Sonelgaz a procédé, lundi à Alger, à l'ouverture des plis relatifs aux offres financières concernant l'appel d'offre national et international lancé pour la réalisation du projet de production de 1000 MW d'énergie solaire photovoltaïque "Solar1000 MW".

L'ouverture des plis s'est déroulée en présence du PDG de Sonelgaz-Engineering, Yazid Djellouli, du Directeur général de Shaems Djazaïr, Bellache Lounes, et de la directrice des activités de production et d'engineering à la direction générale du groupe Sonelgaz, Ouidad Hamrour ainsi que des représentants des entreprises soumissionnaires. Le nombre des offres s'est établi à 41 offres sur 43 acceptées lors de l'opération d'ouverture des plis des offres techniques, et ce suite à l'annulation de deux offres car ne répondant pas aux conditions légales.