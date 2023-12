Le représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, l'USM Alger, sera en appel mercredi au stade Al-Salam du Caire face aux Egyptiens de Future FC (17h00), où il va batailler dur pour s'ouvrir la voie royale vers les quarts de finale, à l'occasion de la 4e journée (Gr.A) de la phase de poules.

Le représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, l'USM Alger, sera en appel mercredi au stade Al-Salam du Caire face aux Egyptiens de Future FC (17h00), où il va batailler dur pour s'ouvrir la voie royale vers les quarts de finale, à l'occasion de la 4e journée (Gr.A) de la phase de poules. Leaders de leur groupe avec 9 points, avec trois longueurs d'avance leur adversaire du jour, les ''Rouge et Noir'' algériens, tenants du trophée, se sont déplacés au Caire avec l'intention d'aligner une quatrième victoire et du coup valider, tôt, leur billet.

Les ''capés'' du technicien espagnol Juan Carlos Garrido tenteront de battre leur adversaire et sceller leur qualification pour le prochain tour, sans attendre les deux dernières journées de compétition.

"Nous abordons ce match avec l'intention de l'emporter et valider notre ticket pour les quarts de finale.

Future FC est une bonne équipe qui nous a créé des problèmes lors du dernier match (remporté à Alger 1-0, NDLR), nous devons donc rester vigilants.

Le plus import ant est de gagner, peu importe la manière", a indiqué l'attaquant botswanais de l'USMA Tumisang Orebonye.

Sur le plan effectif, le club cher aux fans du populaire quartier algérois de Soustara, sera privé des services de pas moins de cinq joueurs titulaires: Merili, Chita, Bacha, Bousseliou, et Bouchouareb, tous blessés Le coach des "Rouge et Noir" sera ainsi contraint de puiser dans le groupe pour composer un onze conquérant et compétitif, capable de revenir avec un résultat positif.

De son côté, la formation égyptienne n'aura d'autre alternative que de s'imposer pour relancer ses chances de qualification, et surtout rejoindre l'USMA à la première place.

L'enjeu sera de taille pour les joueurs de l'entraîneur portugais Ricardo Formosinho.

Les coéquipiers de l'attaquant Marwan Mohsen ont retrouvé le chemin des entraînements dimanche, trois jours après le match nul concédé à domicile face à Ceramica Cleopatra (1-1), dans le cadre de la 9e journée du championnat d'Egypte.

La rencontre Future FC- USM Alger sera dirigée par un trio arbitral mauritanien, conduit par Abdelaziz Bouh, assisté de ses compatriotes Hamdine Diba (1er assistant) et Youcef Mohamed Mahmoud (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est Moussa Dio.

Dans l'autre match du groupe A, les Sud-Africains de Supersport Unite d, bon derniers avec 0 point, joueront leur dernière carte à domicile face aux Libyens d'Al-Hilal Benghazi (3e, 3 pts) pour relancer leurs chances de qualification.

Un nul ou une défaite sera synonyme d'élimination précoce pour le représentant sud-africain. Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.