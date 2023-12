Les sélections algériennes de cyclisme (messieurs et dames) ont remporté trois médailles (2 or et 1 en bronze), lors de la troisième journée des Championnats arabes de cyclisme sur route, toutes catégories (15-23 décembre), disputée mardi à Ryad en Arabie saoudite .

La première médaille d'or a été décrochée par Sihem Bousbaâ au contre-la-montre individuel (juniors filles) disputé sur un parcours de 13.5 km, réalisant un temps de 21m18sec71c, devant l'Emiratie Maroua Kahouar (21m19sec21c) et l'Egyptienne Aliaa Derouiche (21m22sec37c).

De son côté, l'Algérienne Nesrine Houili a remporté la médaille d'or au contre-la-montre individuel (U23) disputé sur une distance de 32 km dans le temps de 29m07sec44c.

La médaille de bronze algérienne a été l'oeuvre de Khadija Aroua au contre-la-montre individuel Elite dans le temps de 4713sec33c. La médaille d'or de la course est revenue à l'Egyptienne Ibtissem Zaid Ahmed (44m21sec08), devant l'Irakienne Dehat Kader (29m35sec46c).

Avec ces trois nouvelles médailles, l'Algérie porte son total à neuf médailles (4 or, 2 argent et 3 en bronze). Pour rappel, les deux premières médailles d'or ont été décrochées par la sélection algérienne féminine (seniors), composée du quatuor Nesrine Houili, Yasmine El Medah, Khadidja Araoui et Imene Malji, au contre-la-montre par équipes disputé sur une distance de 27 km. De son côté, la sélection féminine juniors a décroché la médaille d'or au contre-la-montre par équipes grâce aux cyclistes Malak Mechab, Hanine Belatrous, Yamna Bouikour, Sihem Bousbaa. Les Algériennes ont franchi la ligne d'arrivée de la course longue de 27 km dans le temps de 43m 28sec 44c, devant la Tunisie (45m 54sec 85c) et les Emirats (48m 25sec 68c). Les deux autres médailles de bronze sont l'œuvre des sélections algériennes masculines (juniors et Elite) au contre-la-montre par équipes. Les sélections algériennes de cyclisme (seniors, juniors et cadets) prennent part aux Championnats arabes de cyclisme sur route (toutes catégories) avec un effectif composé de 25 coureurs. Le rendez-vous arabe de Ryad enregistre la participation de 406 athlètes représentant 12 pays, à savoir, l'Arabie saoudite (pays hôte), l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, la Libye, les Emirats arabes unis, le Qatar, la Syrie, le Sultanat d'Oman, l'Iraq et Bahreïn.