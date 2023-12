Les athlètes algériens Abdelbasset Hamel et Chems-Eddine Ben Ghali ont décroché les deuxième et troisième places au Semi-marathon de Nabeul, disputé dimanche en Tunisie.

Hamel est entré deuxième position, avec un chrono de 1h07:29", devant son compatriote Ben Ghali, ayant pris la troisième place avec un chrono de 1h10:30".

La course a été remportée par le coureur tunisien Nasrallah Hatem, ayant bouclé les 21 kilomètres en 1:06.59".