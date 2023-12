Les journées nationales équestres auront lieu du 20 au 23 décembre en cours à l’hippodrome "Antar Ibn Cheddad" d'Es-Senia (Oran), avec une programmation sportive riche et variée, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération équestre Algérie (FEA).

Cette manifestation sportive de quatre jours, organisé par la FEA sous l’égide du ministre de la Jeunesse et des Sports et le wali d’Oran, verra la participation de plus de 800 athlètes des sports équestre des quatre régions du pays.

Le programme de ces journées nationales de sports équestres prévoit jeudi le déroulement du championnat d’Algérie de course de dromadaires, destinée à une vingtaine concurrents représentant quatre wilayas du Sud du pays, à savoir El Meniaa, Timimoune, Adrar et Ouargla.

Au menu figure également la phase finale de la 3e édition du championnat d’Algérie de fantasia avec la participation de plus de 400 cavaliers de 28 wilayas du pays en épreuve individuel, en double et en troupes composées entre 11 et 15 cavaliers appelées "Aalfa".

Le championnat d’Algérie de saut d’obstacles cadets, juniors et seniors s’étalera sur quatre jours de compéti tion du 20 au 23 décembre au niveau du centre équestre "Etrier Oranais" avec la participation de plus de 200 cavaliers et cavalières de différents clubs équestres du pays. En marge des championnats nationaux, aura lieu des exhibitions de dressage ouvertes aux cavaliers et cavalières de 2e degré avec des chevaux ayant de bonnes aptitudes en dressage.

Lors de cette manifestation sportive, la Fédération équestre algérienne prendra en charge l’hébergement des délégations participantes au niveau du Village méditerranéen. Ce rendez-vous équestre national sera clôturé samedi avec le déroulement des épreuves finales de saut d’obstacles en cadets, juniors et seniors.