Le 16e Festival national du théâtre professionnel (Fntp) qui se tiendra du 22 au 31 décembre à Alger, a programmé 13 pièces de théâtre en compétition, en plus de spectacles en off, ont indiqué lundi les organisateurs.

Outre le Théâtre national algérien (Tna) Mahieddine-Bechtarzi, en lice avec la pièce "Le banquet", neuf autres théâtres régionaux et trois compagnies participent à l'édition 2023 du Fntp, dédiée à l'acteur de théâtre et de cinéma, Sid Ahmed Agoumi.

"Istirahet el mouharidjine" du Théâtre régional de Constantine, "El Mouhtached" (Le camp) de Souk Ahras et " Taht El hissar" (Sous l'état de siège) de Skikda, produits dans le cadre du programme célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance comptent parmi les pièces de théâtre en lice.

Les théâtres de Biskra, de Béchar, de Mascara, d'Annaba, de Laghouat et de Sidi Bel Abbès concourront également aux côtés de spectacles produits par les coopératives artistiques "Echemâa" de Constantine, "El Mouja" de Mostaganem et "Numidia" de Bordj Bou Arréridj.

Plusieurs prix, récompensant les meilleurs spectacles, mise en scène, musique, scénographie et rôles seront décernés à la clôture du Festival par un jury, présidé par la comédienne Fadila Hachemaoui.

En parallèle, des spectacles seront présentés "hors compétition", au Théâtre communal d'Alger-centre, selon les organisateurs qui n'ont pas communiqué les titres des pièces de théâtre programmées.

En marge des représentations, des conférences et rencontres thématiques sur la critique, la mise en scène et la régie, ainsi qu'une rencontre-hommage au comédien Ali Sellali dit Allalou (1902-1992) animée par l'universitaire et critique de théâtre, Ahmed Cheniki, seront au menu.