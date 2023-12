Les secours tentent de retrouver des survivants dans les décombres après un puissant séisme qui a fait au moins 118 morts dans le nord-ouest de la Chine dans la nuit de lundi à mardi, le plus meurtrier depuis près de dix ans dans le pays.

Le tremblement de terre s'est produit à environ 1.300 km au sud-ouest de Pékin, dans la province de Gansu, et près de la frontière avec la province de Qinghai. Au moins 105 personnes ont été tuées et près de 400 blessées dans la province de Gansu après le violent tremblement de terre, selon un bilan établi mardi matin par les autorités locales.

La catastrophe a aussi fait 13 morts et 182 blessés et 20 personnes sont portées disparues dans la ville de Haidong, dans la province voisine de Qinghai, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

Un précèdent bilan faisait état de 111 morts. Il s'agit du plus grave bilan après un séisme en Chine depuis au moins 2014, lorsque plus de 600 personnes avaient trouvé la mort dans la province du Yunnan (sud-ouest).

La Chine est régulièrement le théâtre de tremblements de terre, parfois très meurtriers: en 2008, une énorme secousse su rvenue dans la province du Sichuan avait fait plus de 87.000 morts ou disparus, dont 5.335 écoliers. L'agence de presse Chine Nouvelle a indiqué que la secousse de la nuit de lundi à mardi était de magnitude 6,2 et avait été ressentie jusque dans la grande ville de Xi'an, située à environ 570 kilomètres de l'épicentre.

Le séisme a été suivi par plusieurs dizaines d'autres secousses, les autorités prévenant que de nouveaux séismes de magnitude supérieure à 5 étaient à craindre dans les prochains jours. Une autre secousse de magnitude 5,2 selon USGS a été détectée lundi matin dans la province du Xinjiang, qui jouxte le Gansu à l'ouest. Le président chinois Xi Jinping a appelé à "déployer tous les efforts possibles" dans les opérations de recherche et de secours qui ont commencé tôt mardi, et à assurer la sécurité des survivants et de leurs biens. Le fort séisme de Gansu a aussi causé d'importants dégâts, les autorités locales déclarant mardi matin lors d'une conférence de presse que près de 5.000 maisons avaient été endommagées dans la province.