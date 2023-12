Tous les services de l'agence locale de la Caisse nationale de retraite (CNR) de la wilaya d’Ain Defla destinés aux retraités ont été numérisés, a-t-on appris lundi auprès du même organisme. Le directeur de l’agence de la CNR à Ain Defla, Abdelkader Merah, a indiqué, lors d’un point de presse que "l’ensemble des services proposés par notre agence au profit des retraités sont numérisés", ajoutant que l’agence "n’utilise pas le papier dans la quasi-totalité de ses prestations".

Il a souligné que la transformation numérique que connait la Caisse nationale de retraite a pour objectif de "rapprocher l’administration du citoyen et réduire le temps de l’attente devant les guichets des différentes agences de la CNR et la réduction du temps de traitement des dossiers". M. Merah a fait savoir que le retraité, à l’aide des différentes applications numériques mises en place la CNR, "peut avoir tous les renseignements nécessaires et bénéficier des prestations sans se déplacer", assurant que toutes les opérations se font via la plate-forme numérique. Ainsi, plusieurs solutions numériques ont été apporté es pour "faciliter la prise en charge des doléances des retraités", a-t-il indiqué, entre autres, le système de la reconnaissance faciale qui remplacera le certificat de vie et la délivrance du relevé de paie via les applications numériques.

Le même responsable a ajouté que son agence est en train de collecter les numéros d’identification nationaux (NIN) biométriques des retraités pour les inscrire afin qu'ils puissent bénéficier des différentes prestations offertes par la numérisation. Par ailleurs, la CNR d’Ain Defla a lancé le 10 décembre courant une caravane qui sillonnera 15 communes, pour "sensibiliser l’ensemble des citoyens, notamment les retraitées, sur les avantages des applications numériques et leur expliquer comment pouvoir bénéficier de ces nouveaux services", a noté M. Merah.