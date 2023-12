Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal a insisté, lundi à Tissemsilt, sur la nécessité d’une exploitation optimale des eaux épurées dans les stations de traitement et d’épuration (STEP) en les dirigeant vers des usages agricoles et d’arrosage des espaces verts et également à des fins industriels.

Inspectant la station de traitement et d’épuration des eaux usées (STEP) de la commune de Tissemsilt dans le cade de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a déclaré "nous avons atteint, par le biais des stations implantées à travers le pays, les objectifs sanitaire et environnemental. Néanmoins, il nous faut maintenant atteindre l’objectif économique, qui doit être matérialisé dans l’orientation des eaux épurées vers l’irrigation agricole ou un usage industriel".

M. Derbal a indiqué que son département ministériel œuvre à mettre en exécution les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prises lors du Conseil des ministres, tenu en novembre dernier, portant sur la réutilisation de 60 pour cent des eaux épurées au lieu des 10 pc actuellement, tout en assurant que les ressources financières nécessaires pour réaliser cet objectif sont disponibles. Le ministère entend concrétiser une vision intégrée dans ce sens, depuis l’implantation des stations passant par leur bonne gestion jusqu’à la réutilisation des eaux qui en résulte et ce, en impliquant tous acteurs dont les agriculteurs et les industriels, "car la réutilisation des eaux est elle-même une stratégie et peut être une solution alternative à l’utilisation des eaux conventionnelles", a-t-il souligné. En d’autres termes, les eaux destinées actuellement à l’agriculture doivent servir à l’approvisionnement des populations, selon le ministre. Dans le même sillage, il a valorisé les activités de cette station que gère l’unité de l’Office national d’assainissement (ONA) et qui traite 27.000 mètres cubes, avec un total de 3,1 millions m3 par an, soit l’équivalent de 39 pc de sa capacité, sachant que ces eaux seront orientées pour irriguer un périmètre agricole qui s’étend sur une superficie de 300 hectares. Il a été décidé, lors d’une réunion de coordination tenue au siège de la wilaya à la faveur de sa visite, à laquelle ont pris part les autorités locales et des directeurs centraux du ministère, de faire le point de l’état d’avancement des projets dont a bénéf icié la wilaya dans le cadre du programme complémentaire, ainsi que l’organisation de réunions mensuelles pour accélérer le rythme des travaux qui sont hors normes, selon M. Derbal.

Ces réunions qui seront présidées par le wali seront élargies aux directeurs de "l’Algérienne des eaux" (ADE), de l’Office national de l’assainissement (ONA) et de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) pour trouver des solutions immédiates aux problèmes soulevés sur la base des observations faites lors des sorties sur le terrain organisées en marge des réunions. Le ministre a fait observer que 50 pc des projets inscrits à l’actif de la wilaya dans le cadre de ce programme sont liés au secteur de l’hydraulique, dotés de plus de 20 milliards DA. Ainsi, les insuffisances enregistrées devront être rattrapées dans les plus brefs délais tout en surmontant les difficultés par la mobilisation des entreprises de réalisation. Le ministre a procédé, à l’issue de sa visite, à la mise en service de deux projets d’alimentation de la population en eau potable, le premier concerne un réservoir d’eau d’une capacité de 1.000 mètres cubes à haï "Es-Safah" sur les hauteurs du chef lieu de la wilaya. Le second consiste à approvisionner 990 citoyens du groupement d’habitat "Nouasser" relevant de la commune de Ammari, e n eau potable par la réalisation d’un réservoir d’eau et d’un réseau de distribution, dans le cadre du programme complémentaire.