Le Général-major Seddiki Ismaïl, Chef du département organisation et logistique de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé, lundi au niveau du musée central de l'Armée, l'ouverture officielle d'une manifestation commémorant le 40e anniversaire de la coopération bilatérale algéro-chinoise dans le domaine de l'industrie de défense, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire de la coopération bilatérale algéro-chinoise dans le domaine de l'industrie de défense, le Général-major Seddiki Ismaïl, Chef du département organisation et logistique de l'Etat-major de l'ANP, a supervisé aujourd’hui, lundi 18 décembre 2023, l'ouverture officielle d'une manifestation commémorant cet anniversaire au niveau du musée central de l'Armée en 1e Région militaire, et ce, en présence d'officiers généraux de l'Etat-major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale, des représentants de quelques départements ministériels, ainsi que de membres de la délégation chinoise conduite par le Général- major Fan Jianjun, directeur de la coopération des matériels et de la technologie au sein du département de développement des équipements de la Commission militaire centrale et de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie", précise la même source.

A l'entame, le Général-major Seddiki Ismaïl a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l’accent sur "l'importance de développer et de diversifier les domaines de l'industrie de la défense à travers cette coopération bilatérale" avant d'annoncer l'ouverture officielle de cet événement.

"Le développement de l'industrie de la défense constitue un impératif pour préserver la souveraineté des Etats et protéger leurs citoyens, ce qui nécessite d'établir des plans étudiés à court, à moyen et à long termes et mettre en place un véritable environnement industriel et une volonté efficace de tous les acteurs afin d’atteindre les objectifs souhaités et créer une activité industrielle militaire diversifiée, conforme aux exigences d'aujourd’hui", a-t-il ajouté. "Enfin, et au nom du Général d'Armée, Chef d'Etat-major de l'ANP, je déclare l'ouverture officielle de la commémoration du 40e anniversaire de la coopération algéro-chinoise dans le domaine de l’industrie de la défense", a-t-il mentionné.

Pour sa part, et dans son allocution de bienvenue, le Général directeur des fabrications militaires au ministère de la Défense nationale a mis en avant "les avantages de la coopération algéro-chinoise dans le domaine de l'industrie de défense".

"Je ne manquerai pas, en cette occasion, d'exprimer dans les termes les plus cordiaux la bienvenue pour votre présence aujourd'hui à cette importante manifestation commémorant le 40e anniversaire de la coopération algéro-chinoise dans le domaine de l'industrie de défense. Un événement phare reflétant la profondeur des relations historiques entre les deux pays, en particulier dans le domaine des industries militaires qui, au cours des 40 dernières années, a été marqué par la pose de la première pierre de nombreuses plateformes industrielles importantes équipées des dernières technologies et dans divers domaines, notamment les constructions et les industries mécaniques", a-t-il ajouté.

Le Chef de délégation chinoise a salué "cette initiative qui reflète l'excellence des relations entre l'Algérie et la Chine".

Il a également salué "le niveau atteint par la coopération entre les armées des deux pays dans l'industrie de la Défense, ce qui appelle à œuvrer davantage pour diversifier les volets de cette coopération et son élévation à des niveaux supérieurs". Cette commémoration a été marquée par un programme "riche et varié" dont plusieurs exposés animés par les responsables d'entreprises industrielles relevant du ministère de la Défense nationale et des représentants de la délégation chinoise, indique le communiqué.

Les participants ont également suivi deux films documentaires sur l'histoire de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'industrie de défense avant l'inauguration d'une exposition consacrée à cet anniversaire, comprenant "plusieurs espaces dédiés aux entreprises leaders dans le domaine des industries militaires, où divers modèles d'armes, de munitions militaires, de pièces mécaniques et différents produits réalisés par ces entreprises ont été exposés".

Les participants ont, en outre, assisté à une exposition de photographies "retraçant l'histoire de la coopération bilatérale algéro-chinoise dans le domaine de l'industrie de défense".

Il est à signaler que cette exposition "est ouverte aux visiteurs du musée central de l’Armée et se poursuivra jusqu’au mercredi 20 décembre 2023", conclut le communiqué.