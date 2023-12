Les participants à une journée d’étude, organisée lundi à El-Khroub (Constantine) sur l’aquaculture en Algérie ont insisté sur la nécessaire valorisation de l’aquaculture intégrée à l’agriculture pour contribuer au développement de l’économie nationale.

"L’aquaculture intégrée à l’agriculture a besoin de promotion en Algérie qui dispose de 1.200 km de littoral et de grandes ressources d’eau souterraine pour consolider la sécurité alimentaire nationale et atteindre les objectifs de développement durable", a souligné Dr. Fayçal Aymour de l'Institut des sciences vétérinaires d’El-Khroub de l’Université frères Mentouri (Constantine-1) dans son intervention lors de la rencontre initiée par le club Aquavision du même institut. Il a également évoqué la mise en place d’un écosystème qui permet la consolidation de la production poissonneuse, le recyclage des déchets agricoles et la limitation de la pollution organique, mettant l'accent sur l'importance de l'accompagnement des projets d'investissement dans cette activité qui enregistre un succès patent dans plusieurs wilayas.

Younès Hadjadj, expert international agréé par le Bureau international du travail, a relevé que l’expérience de l’aquaculture intégrée à l’agriculture a enregistré un "bond qualitatif" en Algérie et peut contribuer au renforcement de la production nationale entre 20 à 30 %, invitant les pouvoirs publics à orienter les jeunes vers cette activité rentable et peu couteuse. Vétérinaire à la station expérimentale d’élevage de la crevette de Skikda, Widad Allouache, a évoqué le succès des expériences d’élevage de trois espèces de crevettes au niveau de la station et a appelé à intensifier l’ensemencement des bassins d’irrigation agricole, la multiplication des formations d’initiation des agriculteurs à cette activité et la fourniture des alevins et aliments de poisson.