La Banque de Développement Local (BDL) a ouvert deux nouvelles agences commerciales dans les wilayas de Jijel et de Bordj Bou Arreridj, dans le cadre du renforcement de son réseau commercial, a indiqué lundi un communiqué de la banque publique.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'expansion de son réseau commercial, la BDL a ouvert, dimanche, une nouvelle agence dans la wilaya de Jijel hier et une seconde, lundi, à Bordj Bou Arreridj, où les cérémonies d'ouverture ont été présidées par le Directeur général de la banque, Youcef Lalmas, précise le communiqué. La première agence commerciale ouverte à El Milia (Jijel) offrira des services et des produits bancaires classiques et islamiques, tandis que la deuxième agence à Bordj Bou Arreridj sera la 7e agence spécialisée dans les prêts hypothécaires adossés à l'or.

"Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'inclusion financière et du développement des services de proximité de la banque, en particulier dans les zones d'ombre", ajoute-t-on de même source. En marge de l'inauguration, M. Lalmas a effectué "une visite de travail et d'ins pection des agences commerciales relevant des wilayas de Jijel, Sétif et Bordj Bou Arreridj, ainsi qu'une visite auprès d'un groupe de clients de la banque présents dans les wilayas de Jijel et de Bordj Bou Arreridj, qui ont bénéficié de financements, dans l'objectif d'inspecter leurs projets et d'écouter leurs préoccupations", conclut la source.