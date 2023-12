Les participants au 1er Forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat tenu les 17 et 18 décembre à Tizi-Ouzou, ont adopté lundi, une série de recommandations visant à améliorer les performances des jeunes entrepreneurs. Les travaux du Forum intitulé "l'emploi et l'entrepreneuriat en Algérie: réalité et perspectives", organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), ont pris fin avec l'adoption d'une série de recommandations visant à valoriser l'entrepreneuriat et améliorer ses performances de manière à servir l'économie nationale et à contribuer à la résorption du chômage et à l'amélioration de l'environnement de travail dans le pays.

Les principales recommandations ayant couronné les travaux de 8 ateliers interactifs, ont porté notamment sur la nécessité de procéder à la révision des textes de loi régulant notamment l'activité de l'entrepreneur, le commerce électronique, et l'entrepreneuriat social, en tant que nouveau concept, ainsi que la fiscalité. Il a été recommandé, en outre, le développement de nouveaux programmes en vue d'accompagner les porteurs de projets in novants. Intervenant à l'issue de la cérémonie de clôture, le vice-président du CSJ, Mohamed Amine Belaidouni a estimé que cet événement était "le début d'une nouvelle ère d'évaluation des politiques publiques liées à l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes". De son côté, le wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi, qui intervenait par la même occasion, a salué le travail de diagnostic réalisé par les jeunes participants à cette rencontre à la fois économique et sociale, soulignant l'importance de l'accompagnement des entreprises.

300 jeunes entrepreneurs ont pris part au forum qui se voulait une occasion pour les promoteurs de start-up et de micro et moyennes entreprises, les porteurs d'idées et de projets innovants et les académiciens, ainsi que les différentes catégories de jeunes, d'œuvrer à élargir la recherche et le débat autour de l'entrepreneuriat et à examiner les alternatives à même de contribuer à l'amélioration des indicateurs du marché d'emploi.