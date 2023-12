Le nombre de projets enregistrés au niveau de l'Agence algérienne de promotion

de l'investissement (AAPI) a atteint 4651 projets, à la fin du mois de novembre dernier,

a indiqué le Directeur général de l'agence, Omar Rekkache.

Animant un point de presse en marge de la cérémonie d’ouverture de la 3ème édition de la Conférence algérienne sur l’investissement (Algeria Investment Conference) qui se tient à Alger sur deux jours, M. Rekkache a déclaré que ce chiffre représentait "le nombre des projets enregistrés depuis le 1er novembre 2022, date de début des activités de l'agence, et jusqu’au 30 novembre dernier", précisant que ce nombre incluait "90 projets impliquant les étrangers, entre projets en IDE (investissements directs étrangers) et investissements en partenariats".

Il a fait savoir que l’AAPI a entamé une opération visant à s’assurer que les opérateurs ayant enregistré des projets ont réellement lancé la phase de leur réalisation, tout en expliquant que cette démarche n’était "nullement une opération de contrôle mais, plutôt une façon de connaitre le taux de réalisation de ces projets et de re censer les obstacles qui pourraient être à l’origine du retard dans le démarrage de ces investissements, dans le but de les accompagner".

Evoquant la mise en avant de la place de l’Algérie sur la scène internationale, notamment continentale, dans le domaine de l’investissement, le DG de l’AAPI a évoqué dans son intervention l’entame des procédures "pour adhérer à l’ensemble des organisations internationales les plus actives" (dans le domaine de l’investissement), annonçant à l’occasion que l’"AAPI sera membre de l'Association mondiale des agences de promotion des investissements (World Association of Investment Promotion Agencies – WAIPA), à partir du mois de janvier 2024". "La demande a été déposée officiellement, la semaine dernière, à New Delhi (Inde) par le représentant de l’AAPI qui a pris part à la 27ème édition de la conférence mondiale sur l’investissement" (du 11 au 14 décembre en cours), a-t-il expliqué en ajoutant que l’agence préparait également "son adhésion à l’Association africaine des agences de promotion de l’investissement".

Une adhésion qui vise "à avoir une position à la hauteur des potentialités de l’Algérie et de sa place dans la région", a souligné M. Rekkache. D’autre part, le responsable a indiqué que l’AAPI allait "institutionnaliser et consacrer une journée mondi ale de l’investissement en Algérie baptisée Invest DZ, qui sera un rendez-vous annuel consacré à la promotion de l’investissement en Algérie". Concernant la plateforme numérique de l’investisseur qui traitera les demandes d’octroi du foncier économique, dont la gestion a été attribuée à l’AAPI conformément à la Loi fixant les conditions et les modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, le responsable a affirmé que son lancement se fera "dès que les textes seront publiés et les préparatifs techniques finalisés", tout en indiquant qu’il "espère le lancement de la procédure d’octroi au plus tard vers la fin du 1er trimestre 2024".