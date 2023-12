Trop de chats, pas assez de crustacés: le panel actuel d'emojis disponibles ne représente pas fidèlement l'étendue de la biodiversité observée dans la nature, ce qui nuit aux efforts de conservation, estiment lundi des scientifiques.

Une analyse publiée dans la revue américaine iScience révèle que, si les animaux sont bien représentés, les plantes, les champignons et les micro-organismes ne le sont pas assez.

"Si la crise de la biodiversité peut sembler éloignée de la vie en ligne, dans notre société de plus en plus numérisée, nous ne devrions pas sous-estimer le potentiel des emojis pour sensibiliser et promouvoir la diversité de la vie sur Terre", écrivent les auteurs Stefano Mammola, Mattia Falaschi et Gentile Francesco Ficetola. "Le développement et la préservation de collections d'emojis diversifiés et inclusifs sont essentiels pour garantir une représentation équitable de l'arbre de vie dans les outils de communication numérique", ajoutent ces biologistes de la conservation de l'Université de Milan.

L'équipe a évalué les emojis liés à la nature et aux animaux disponibles sur Emojipedia, un catalogue en ligne d'emojis, et a suivi leur évolution entre 2015 et 2022. Résultat: parmi les animaux, les vertébrés (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons osseux) sont surreprésentés, constituant 76% des emojis animaliers. Les arthropodes, notamment les insectes, les arachnides et les crustacés, étaient proportionnellement sous-représentés, alors qu'il existe 1,3 million d'espèces d'arthropodes contre seulement 85.000 espèces de vertébrés connues.

Les chercheurs soulignent par ailleurs qu'aucun emoji ne représente les Plathelminthes (vers plats) ou les nématodes, alors qu'il existe plus de 20.000 espèces de Plathelminthes et le même nombre d'espèces de nématodes. La biodiversité des emojis augmente cependant, remarquent les auteurs de l'étude.

"Les annélides ont gagné en représentation en 2020 avec l'ajout de l'emoji +ver+, représentant vraisemblablement un ver de terre", de même que les cnidaires (famille des méduses et coraux), avec l'ajout en 2021 "d'un emoji corail rouge", constatent-ils.

Meta renforce la confidentialité des messages sur Messenger et Facebook

Meta a commencé à chiffrer de bout en bout "toutes les conversations et appels personnels sur Messenger et Facebook" comme sur WhatsApp, pour les rendre plus confidentiels. Ce type de cryptage va rendre les échanges privés sur la messagerie et la plateforme et "encore plus confidentiels et sécurisés", a fait valoir le géant des réseaux sociaux mercredi dans un communiqué.

"Cela signifie que personne, y compris Meta, ne peut voir ce qui est envoyé ou dit, à moins que vous ne choisissiez de nous signaler un message", a détaillé le groupe américain. Les utilisateurs de Messenger pouvaient déjà choisir cette option, mais elle est désormais mise en place par défaut, comme sur WhatsApp, la messagerie rachetée par l'entreprise californienne en 2014.

La mise à jour contient aussi des fonctionnalités supplémentaires, dont la possibilité de modifier les messages et des images (photos et vidéos) de meilleure qualité. Ce déploiement annoncé depuis des années intervient alors que différentes autorités s'opposent au cryptage de bout en bout sur les applications de Meta. Elles souhaitent qu e la justice de leur pays puisse récupérer les e-mails, messages instantanés et photos échangées, essentiels dans le cadre d'enquêtes criminelles.