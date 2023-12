L'Algérie a progressé de 14 places dans l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication (TIC), selon le dernier rapport de l'Union internationale des télécommunications (UIT). "Après avoir occupé la 102e place, l'Algérie se classe désormais à la 88e sur 169 pays membres de l'Union, avec un score de 77,8 points, dépassant ainsi la moyenne africaine (47,4 points), la moyenne des pays arabes (74,5 points) et la moyenne des pays à revenu moyen (62 points)", précise la même source. L'indice de développement des TIC, publié par l'UIT depuis 2009, est le principal indicateur pour mesurer et évaluer le niveau de développement des TIC dans le monde et les comparer entre eux.