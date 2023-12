L’atelier de recensement du patrimoine culturel immobilier, dont les travaux ont été clôturés dimanche à Oran, s’est traduit par l’inventaire de 200 biens relevant du patrimoine culturel dans les différentes communes de la wilaya pour leur sauvegarde et leur valorisation, a-t-on appris auprès de la direction de la Culture et des Arts.

Le travail de terrain organisé dans le cadre des travaux de cet atelier a abouti a l’établissement de plus de 200 fiches d’inventaire appuyées par plus de 1.200 photographies au niveau des 26 communes de la wilaya, a indiqué à l’APS le chef de service des activités culturelles de cette direction, Noureddine Mekhissi, en marge de la cérémonie de clôture de cet atelier.

Les fiches d’inventaire, qui ont été établies par des cadres des collectivités locales ayant bénéficié d’une formation lors de cet atelier, lancé le 3 décembre en cours, contiennent des biens du patrimoine culturel dont certains remontent à l’époque ottomane et d’autres à l’ère du colonialisme, dont les centres de torture, a expliqué M. Mekhissi.

Pour faciliter la mission des cadres chargés de l’inventaire, un lien électronique a été élaboré par la direction de la Culture et des Arts, dont la supervision est assurée par des spécialistes qui, à leur tour, procèdent à la sélection de ces biens inventoriés en fonction de leur caractère historique et leur valeur architecturale et savoir s’ils sont classés ou non, a ajouté M. Mekhissi.

L’atelier d’inventaire du patrimoine culturel immobilier, le premier du genre au niveau de la wilaya, a connu un "grand succès" pour avoir obtenu des résultats positifs ayant permis aux responsables de découvrir des monuments au niveau de leurs communes respectives, selon la même source, qui a fait observer que cette initiative va se poursuivre, l’année prochaine, et englobera le patrimoine matériel transféré et immatériel.

L’opération vise à enregistrer ces monuments dans la liste d’inventaire de la commission de la wilaya des biens culturels en vue de les classer dans le sommier de consistance au niveau local, de les préserver et d’assurer, si besoin est, l’entretien de certains, de permettre aux communes de les exploiter pour animer l’activité culturelle et de booster le tourisme, dans le cadre d’un programme de travail en partenariat avec les associations et la société civile, a-t-on encore expliqué.

Cet atelier, organisé par la direction de la Culture et des Arts et les associations "Wahie El-Mouthakaffine" et "Promotion de la femme" d’Oran, a été animé par des représentants de la cellule de lutte contre les atteintes aux biens culturels du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, des historiens, d‘architectes et de diplômés universitaires, ainsi que de spécialistes du patrimoine de la même direction dans la sauvegarde du patrimoine et de la photographie.