La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a présidé, samedi à Alger, l'ouverture des travaux du forum littéraire dédié à la résistance arabe, qui se tient en solidarité avec le peuple palestinien, victime d'une agression barbare perpétrée par l'occupant sioniste.

Dans son allocution d'ouverture de cette rencontre intitulée "Palestine, une cause nationale pour l'Algérie", et qui se tient au Palais de la Culture Moufdi Zakaria (du 16 au 19 décembre) sous le parrainage du ministère, Mme Mouloudji a indiqué que ce forum littéraire "est l'occasion de rappeler que la position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne est constante et indéfectible, et reste une cause majeure pour nous, dirigeants et peuple".

L'Algérie "demeure fidèle à son engagement pour le triomphe de la cause palestinienne", a souligné la ministre rappelant que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait affirmé, à maintes reprises, depuis le début de la dernière agression de l'entité sioniste contre Ghaza, que la lutte du peuple palestinien et sa ré volution pour la liberté ne peuvent en aucun cas être qualifiées de terrorisme, et que l'Algérie ne ménagera aucun effort pour le triomphe de la cause palestinienne".

La cérémonie d'ouverture a été marquée par des récitals poétiques animés par un nombre de participants à l'instar de Lakhder Fellous (Algérie), Hanane Ferfour (Liban), Issam El Saadi (Palestine), Abdelkader El Hasni (Syrie) et Ali El Kilani (Libye).

Organisée par la Fédération algérienne de la culture et des arts, cette rencontre verra l'organisation de conférences à l'Université d'Alger 2 et 3 sur la littérature de la résistance, la littérature palestinienne et l'image de la Palestine dans le texte littéraire dans les programmes scolaires en Algérie, outre des soirées poétiques et des conférences sur le rôle des élites dans le monde et les causes de libération.